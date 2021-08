CaligoCarnico Exxx…Polzive!!! Qual’è il miglior periodo per sistemare gli amici nei concorsi pubblici? In pieno agosto! Il caso della selezione per direttore della Comunità Carnia.

Nulla di irregolare ben s’intende, tuttavia i sospetti avanzano e muovono dai documenti che la conca tolmezzina irradia. Con puntualità pesarina il direttore della Comunità di Montagna Giuseppe Mareschi ha indetto una procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore generale della Comunità di montagna della Carnia. L’avviso è stato pubblicato il 2 agosto e il termine per la presentazione delle domande è fissato per lunedì prossimo, 23 agosto. L’incarico è a tempo determinato e pieno, regolato con contratto di diritto privato, ed è rivolto a soggetti in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale e con esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche. I rimbalzi dalla conca, come al solito attendibili, si sbilanciano su alcuni nomi che potrebbero apparire fra gli iscritti. Nutre forti attenzioni il nome di un/una aspirante di livello dotato/a di una notevole copertura politica nel settore degli enti locali. Una figura di spicco che trova i favori dei carnici anche se proveniente dall’area friulana. Le iniziali sono D.P.

Agosto porta con sé molte sorprese e molti accomodamenti. Lunedì la presentazione delle domande.

Il presidente della Comunità della Carnia è il sindaco di Ravascletto, Ermes De Crignis eletto per un pelo, con solo 16 voti. Anche lui fa parte della casta dei sindaci, di coloro che hanno frignato per avere l’indennità di funzione maggiorata. L’assessore Roberti ha colto l’occasione anche per inserire i presidenti di Comunità nella privilegiata casta dei sindaci. Sono pur sempre amministratori, anche loro. L’assessore leghista è stato generoso e ha deliberato condizioni da urlo. Al presidente Ermes De Crignis viene riconosciuta una mesata di 3.900 euri ai quali vanno aggiunte le spese per missione a forfait pari a 400 euri mese. Cuccagna carnica da 4.300 euri mese per il presidente. Il nuovo direttore invece tirerà 7.000 euri-mese.