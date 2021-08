SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Il giallo degli 11 mesi di attesa per una variante a Grado. Rispunta il bidone da 65 milioni di euri di Grado3. Si apre un fronte giudiziario.

Chi aveva interessi a rallentare il più possibile o magari far scadere i termini di approvazione della variante 34 del comune di Grado 〈riduzione dei volumi edificabili〉?

Per un pelo, viste la scadenza elettorale, e dopo ben 11 mesi dalla sua adozione il documento è stato approvato dal consiglio comunale. Ha votato contro solo la spaesata Medeot ancora in cerca di ospitalità nelle liste per le prossime comunali. I favorevoli 〈anche Kovatsch〉 alla variante sono stati 13 su 14 presenti. Ora si attende la pubblicazione sul BUR per la sua validazione definitiva.

L’enfasi rimbombata su tutto l’isontino per l’esito positivo del voto consiliare, in realtà nasconde una serie oceanica di lati oscuri. Oltre alla sospetta durata della sua approvazione 〈gli squali nutrivano la speranza che la variante venisse ereditata dalla nuova maggioranza〉, rispunta il caso del bidone che i palazzinari della laguna hanno tirato agli ex istituiti Banca di Vicenza e Cassa di Risparmio Fvg.

La variante interviene scientificamente sul progetto “Grado3” il cui disegno iniziale prevedeva la costruzione di nuove strutture ricettive su una superfice di 256mila metri cubi. Con la variante l’area si riduce a 50mila metri cubi. Un taglio enorme che compromette l’intero progetto “Grado3” che risente ancora di incomplete convenzioni col comune, un sospetto sulla ritardata fidejussione, un computo metrico estimativo sul valore delle opere non presentato e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria mai calcolati.

Un bidone lagunare che coinvolge i furbetti del Caligo gradese che, stando ai rimbalzi goriziani, avrebbe acceso l’interesse degli uffici giudiziari. Gli istituti di credito avevano imprestato alla “LimbaraSrl” circa 65 milioni euri per un’opera che è rimasta sulla carta. Una parte delle milionate è servita per acquistare terreni, quote societarie e per le imprese, un’altra, circa 34 milioni, è sparita dal radar dei tracciamenti. Pare ci siano stati dei transiti paludosi da isola adriatica a isole tropicali ed è su questo fronte che si sta muovendo l’autorità.