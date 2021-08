CannoneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Il sindaco Cisint sotto attacco dei Talebani. Ingiurie, offese religiose e insulti contro gli occidentali.

Scritte gravemente ingiuriose contro Anna Cisint, accompagnate da una bestemmia e un insulto agli occidentali, sono apparse nella notte fra sabato e domenica sull’insegna led di un money transfer gestito da un cittadino straniero. L’esercizio commerciale si trova nel centro di Monfalcone.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha immediatamente inviato due esposti alla Procura della Repubblica di Gorizia e al Prefetto, oltre ai verbali sanzionatori comminati in mattinata dalla Polizia Locale al titolare dell’attività. Il sindaco Cisint tiene a precisare che “adottarà ogni opportuno e necessario intervento in considerazione dell’allarme sociale e della preoccupazione generata da questi fatti”. Il primo cittadino ribadisce:

“Ci sentiamo indignati come monfalconesi per l’offesa religiosa e per il danno civile reso all’immagine della Città. Mi sono immediatamente attivata con gli esposti affinché gli organi competenti possano eseguire tutti i necessari accertamenti e valutare la sussistenza di possibili profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti”.

Alla Procura viene quindi richiesto di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali ulteriori profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.