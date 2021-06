UdineCaligo Exxx…Polzive!!! Cade a pezzi l’impalcatura dei pivettari Fontanini-Falcone. Si dimette la leghista Ivana Di Betta da Udine Sud. Esclusivo

Le trombe che annunciavano la polverosa rivoluzione del centrodestra nei quartieri di Udine, emettono solo note stonate e fastidiose all’udito. Al caos di giovedì scorso dove Lega e Fratelli d’Italia hanno votato per il non candidato del PD, ignorando le indicazioni dell’ assessore delegato ai quartieri, sono seguite le dimissioni del consigliere di Forza Italia Bandiani. Il vice presidente forzista era andato in rotta di collisione con l’esponente del partito dei fulminati di Udine (Progetto FVG). Per questo motivo, incomprensioni e arroganza, l’azzurro si è dimesso. Ma il cataclisma non era finito lì, giacchè stamattina si è dimessa dal consiglio del quartiere Udine Sud la consigliera della Lega Ivana Di Betta 〈convintamente contraria all’impostazione moscovita di CasaClima〉. Seconda dei non eletti appena sopra lo zoppetto Giulio Dri, l’ufficiale della Polizia Locale senza laurea e pupillo di Alessandro Ciani. Il progetto delle circoscrizioni strombazzato da Fontanini e polverizzato dal delegato Antonio Falcone, è fallito miseramente stamattina nel quartiere di Udine Sud. A questo punto, il sindaco dovrà trovare due nuovi consiglieri e sperare che votino per un presidente di centro destra vista l’incapacità, per gli occupanti palazzo D’Aronco, di saper gestire anche le circoscrizioni.