TaserFriuli Exxx…Polzive!!! Chi beve le sòle della Polizia Locale di Udine? Perchè le forze dell’ordine non possiedono la pistola elettrica e la Polzia locale si? Esclusivo

Lunedì 31 maggio scorso i vertici della Polizia Locale di Udine mettevano in circolo la più grande bischerata del secolo. Il para-comandante Del Longo si faceva ritrarre con due fiammanti pistole elettriche per annunciare che da martedì: “La Polizia locale sarebbe scesa in strada con le pistole elettriche”. A fare che? Un orpello da esibire ma non da usare. Lo conferma il dirigente della Polstrada di Verona e portavoce dell’associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, commentando l’episodio accaduto ieri sera a Roma nei pressi dell’uscita della stazione di via Giolitti in cui si vede un uomo con un coltello da cucina in mano minacciare gli agenti che non hanno potuto fare altro che sparare. Osserva il dirigente: «L’intervento alla stazione Termini che ha visto diversi agenti impegnati a rendere inoffensivo un pluripregiudicato che, in evidente stato di alterazione, ha minacciato diverse persone brandendo un coltello, ripropone con urgenza il tema delle pistole ad impulsi elettrici da destinare alle forze dell’ordine. Da anni, ormai, ribadiamo come i taser rappresentino un indispensabile strumento per affrontare le sempre più frequenti dinamiche operative dove soggetti armati e fuori controllo espongono gli operatori delle forze di polizia a enormi rischi ed alla gravosa responsabilità di essere costretti all’uso dell’arma da fuoco – afferma il dirigente Lacquaniti-. A quanti mostrano perplessità nella necessità di dotare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine di tali strumenti, ribadiamo che le pistole ad impulsi elettrici rappresentano lo strumento meno lesivo è più efficace per tutelare l’integrità fisica di tutti: cittadini, forze di polizia e delinquenti stessi».

Insomma in tutta Italia gli agenti delle forze dell’ordine non hanno ancora in dotazione la pistola elettrica, mentre a Udine, da circa un mese, gli agenti della Polizia Locale dispongono di ben due dispositivi. Resta il dubbio. Sevono solo alla propaganda moscovita o si possono usare?