ApeRegimeFvg Exxx…Polzive!!! Casa Clima No Profit in Friuli Venezia Giulia. Spunta il business delle quote associative. Esclusivo

L’agenzia, come fanno sapere i vertici, è No Profit. Rigorosamente. Solo che tra fornitura di materiali e quote associative, il No Profit diventa un “Si Profit”. Ben fornito.

La questione dell’obbligo della certificazione Casa Clima inserita nel regolamento energetico del comune di Udine, ha fatto emergere, oltre alle tensioni interne alla maggioranza Fontanini, il grande affare delle quote associative. Sono 63 i comuni che in regione sono affiliati all’APE del presidente ex leghista Loreto Mestroni, oltre a varie associazioni e consorzi 〈ANCI, Coldiretti, Ersa, Consorzio bonifica, Bim…〉, per un totale di circa una 70ina di iscritti. Il costo della quota annuale all’agenzia varia da comune a comune. Il comune di Udine, per esempio, versa un importo di 6.000 euri-anno. Quello di Lignano di 2.000, quello di Cervignano di 3.500 euri. A seconda della popolazione. In questo caso la cifra che l’agenzia incassa solo attraverso le iscrizioni sfiora i 250mila euri anno. Paga Pantalone in virtù di una certificazione, come nel caso di Udine, resa obbligatoria per questioni meramente politiche. Serve per oliare e fornire foraggio alla filiera politica afferente alla Lega del presidente dell’APE Loreto Mestroni. Gli altro componenti del CDA sono: Lucio Riva, Markus Maurmair, Cristina Amirante, Andrea Piovesana, Marco Bernardis e Roberto Revelant.