UdineCaligo Exxx…Polzive!!! Bufera sulla Net dell’indagato Raggi e di Laudicina-Fontanini: Si dimette la consigliera Antonelli. Nominato senza concorso il perito Botosso al posto di Fuccaro

Dopo Ugo Falcone si è dimessa dal CDA anche la professionista Laura Antonelli. Puzza di bruciato.

Quali requisiti sono stati forniti al Comitato di Direzione affinchè un perito industriale possa dirigere una società per azioni a partecipazione pubblica come la Net?

Confermati i magheggi scoperti da Leopost sulla nomina del Cda, e senza concorso, di Marco Botosso. La delibera che ha perfezionato l’incarico è del 4 agosto. E’ stato nominato vice direttore fino al 31/12/2021 con le stesse deleghe del dimissionario direttore generale Massimo Fuccaro. Nella pratica, il presidente indagato Mario Raggi ha messo sullo stesso piano un dirigente con due lauree e un dottorato di ricerca 〈Fuccaro〉 con un perito industriale. La nomina rischia di finire sotto i riflettori dell’autorità giudiziaria per la procedura scivolosa e per il compenso che riceverà Botosso: 1.000 euri in più al mese per 14 mensilità che vanno ad aggiungersi allo stipendio di quadro e ai premi produzione. Un perito industriale di una partecipata pubblica che sfiora i 6.000 euri di compenso al mese. Senza selezione, senza concorso. Magheggi del duo Fontanini-Laudicina per salvare dall’oblìo l’indagato Mario Raggi 〈17 preferenze〉. Il leghista è lo stesso presidente che si è reso protagonista dell’affaire Facau-Otto, relativamente alla fornitura degli arredi della nuova sede Net in cui ha favorito l’azienda sentimentalmente vicina al presidente di ConfCommercio, Giuseppe Pavan. Amici degli amici e Raggi usa l’azienda pubblica per restituire i favori alla sua compagnia di giro. In ogni caso e malgrado lo show di ieri in via Stiria 〈si vedono l’impresentabile Olivotto, Fontanini, Michelini, l’indagato Raggi e altri…〉, la situazione per la Net, sta precipitando di giorno in giorno. Dopo il caso Botosso, esplode quello della consigliera dimissionaria. E’ di alcuni giorni fa la notizia che la professionista Laura Antonelli ha dato le dimissioni dal Cda dell’azienda che vanno ad aggiungersi 〈per motivi d’incompatibilità〉 a quelle del consigliere Ugo Falcone in quota Fratelli d’Italia. Su 5 amministratori, presidente indagato Raggi compreso, restano solo in 3. Troppe incertezze, troppi lati oscuri sui magheggi che il Cda ha compiuto in questi primi mesi dal suo insediamento e laceranti disarticolazioni fra utenti, ditta Onofaro e gestione. I soci sono sul piede di guerra, e dopo il caso sulla nomina dei componenti il controllo analogo, sono pronti a uscire dalla Spa. Udine infetta, regione malata.