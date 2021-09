GiorgiaCalamita Exxx…Polzive!!! Volano in Friuli le iscrizioni a Fratelli d’Italia. Caos Lega a Udine: il buco nero di Lorenza Ioan. Fontanini cancella 4 concerti.

Giorgia Meloni in Friuli ed è subito boom di iscrizioni. La leader nazionale di Fratelli d’Italia è atterrata nel pomeriggio di oggi a Ronchi dei Legionari e accolta dai vertici del partito di Palmanova 〈Gabriele Marcon e Massimiliano Tosto〉, dalla capogruppo a Cervignano Marika Diminutto, dal consigliere regionale Barberio, dal segretario Walter Rizzetto e dall’entusiasmo di moltissimi sostenitori. Prima di raggiungere Pordenone e Trieste, ha chiesto informazioni sulla campagna elettorale di Palmanova, sul candidato Di Piazza e sul lavoro dei candidati. Giorgia Meloni è rimasta ben impressionata dal numero di iscrizioni al partito raggiunto in poco tempo nella città stellata. Solo lunedì oltre una sessantina di persone ha aderito alla campagna di tesseramento. I dirigenti della città stellata sono sicuramente quelli che stanno dando più soddisfazioni ai vertici regionali. Per converso, la Lega accusa un generale malcontento friulano determinato dalla questione Udine che Fontanini e la riconfermata badante Pauletig, non riescono a superare. Il caso Net ma soprattutto la svalvolatura giuntale dell’assessora Giulia Manzan e Asia Battaglia, sono spie di un disordine politico incontrollabile. La prima è rimasta senza copertura in consiglio e si ritrova costretta a fare il giro delle sette chiese e battere cassa in alcune partecipate per aiutare l’ex sindaco di Rive d’Arcano Cristina D’Angelo; Asia Battaglia è indagata e le quotazioni di Lorenza Ioan stanno scendendo pericolosamente. Evidentemente le minacce del gruppo dei consiglieri leghisti ha spaventato Fontanini ed in queste ore sta meditando sul da farsi. Intanto il sindaco ha emesso un’ordinanza che ha annullato 4 concerti organizzati dalla prosciutteria Dall’Ava di via Rialto. Lunedì prossimo il presidente Fedriga sarà a Palmanova.