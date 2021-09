FriuliMarcio Exxx…Polzive La Civibank della presidente Del Piero tirava bidoni ai risparmiatori. Rosarciti due investitori. Molteplici scorrettezze messe in atto dalla banca

La banca friulana aveva bidonato due risparmiatori che, grazie un avvocato di Treviso, sono riusciti a farsi risarcire il danno per oltre 33 mila euri. Il legale che li ha assistiti si è rivolto alla direttiva MiFID che sta per Markets in Financial Instruments Directive.

Il bidone che hanno ricevuto i due risparmiatori era stato determinato dal fatto che la banca non aveva assolto agli obblighi di informazione previsti dalla legge. Costoro non erano stati informati sui rischi dell’investimento, anzi, per ingolosire i due, il dirigente di filiale aveva informato gli investitori che le azioni si sarebbero apprezzate nel tempo.

L’avvocato Matteo Moschini, che ha assistito i due risparmiatori, invocando “l’Arbitro per le controversie finanziarie” ha giudicato “gravi le irregolarità compiute da Civibank in sede di compilazione dei questionari Mifid”. La banca aveva artatamente alzato il profilo di rischio con l’intento evidente di ingolosire i clienti a sottoscrivere le azioni emesse. Lo studio legale ha rilevato gravi e molteplici scorrettezze messe in atto dalla banca nei confronti dei risparmiatori. Ora, per l’istituto di Cividale presieduto da Michela Del Piero, si presentano tempi bui giacchè l’avvocato Moschini ha fatto sapere che “numerosi ricorsi saranno presentati per conto dei soci della Civibank che potranno giovarsi di due importanti decisioni sull’argomento“.