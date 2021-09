CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! Stefano Stefanel si trasferisce a Pasian di Prato. Cerzia Picotti in cerca di gloria a Latisana. Il vitaliziato Adriano Ritossa da Staranzano candidato a Grado.

Un garbuglione elettorale formidabile ricco di sfumature e retroscena sorprendenti. Per decifrare la matassa occorre sfoltire il gruppo e passare ai singoli protagonisti. La precedenza va alle quote rosa che, in questo caso, sono rappresentate da Cerzia Picotti, dipendente del comune di Pasian di Prato 〈Ud〉 e segretaria particolare del sindaco Andrea Pozzo, nota per il suo piglio decisionale tanto che a palazzo é considerata il vero sindaco della città. Il suo nome viene rilevato nella lista di Forza Italia di Latisana a sostegno del candidato sindaco Lanfranco Sette.

Restando alle porte del capoluogo, il comune è interessato a un altro importante riparto di natura dirigenziale scolastica: Stefano Stefanel, già sindaco di Pasian di Prato e dirigente del Marinelli di Udine, ha chiesto e ottenuto l’incarico di reggente per l’anno scolastico 2021-2022 dell’Istituto Comprensivo Gian Domenico Bertoli di Pasian di Prato. Un passaggio che ha incuriosito gli addetti ai lavori della politica in quanto il trasferimento non è avvenuto d’ufficio bensì su precisa richiesta dell’interessato. Le tentazioni sono irresistibili e sullo sfondo non è da scartare l’ipotesi di un pensiero al dopo Andrea Pozzo.

In quanto a Grado, la sorpresa maggiore spunta fra i nomi dei candidati con la lista di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale a sostegno di Claudio Kovatsch. Assieme ai gradesi Ronchiato, Petronio, Borsatti e altri, spunta il nome del vitaliziato e pluricandidato perdente a Staranzano(Go), Adriano Ritossa. Il 75enne gode di un vitalizio di oltre 5.500 euri-mese al quale va aggiunta la pensione di anzianità. Ha tentato per ben 4 volte di candidarsi sindaco a Staranzano ma non è mai riuscito ad impensierire la sinistra. Ora, per dare lustro al suo collega pensionato Kovatsch, è stato risucchiato dalla Bisiacaria ed infilato in lista a Grado.