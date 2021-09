AntiCastaLignano Exxx…Polzive!!! Il sindaco Fanotto come Fedele, Bullian e Piller rinuncia al rimborso di 550 euri-mese deliberato dalla Regione. Il consiglio ha votato all’unanimità.

Il prossimo sindaco di Lignano non potrà godere del rimborso a forfait per le missioni previsto dalla regione.

Un voto clamoroso, inaspettato che ha sorpreso anche i consiglieri comunali che il 30 agosto scorso hanno votato all’unanimità sulle indennità di funzione agli amministratori comunali e la conferma della maggiorazione dell’80 per cento in qualità di comune turistico. Il testo della delibera regionale contiene anche la parcella del rimborso spese a forfait per i sindaci che, nel caso di Lignano è fissata a 550 euri-mese ma che non è stata inserita nella delibera consiliare. Di conseguenza si ritiene che il consiglio comunale abbia ritenuto sufficiente la formula più risparmiosa del piè di lista in luogo del rimborso a forfait di 550 euri mese previsto dalla regione. Un accorgimento adottato anche dal sindaco di Trivignano Udinese, Roberto Fedele, da quello di Sappada Piller Hoffer e dal sindaco di Turriaco 〈Go〉, Bullian. A costoro la regione aveva assegnato un rimborso spese di 350 euri mese.

A questo punto, tolta la maggiorazione del forfait per il rimborso spese, la mesata del sindaco di Lignano di ferma a 5.450 euri-mese, diversamente da quanto riportato su queste pagine, ovvero 5.950,00€.

Da notare che la delibera del consiglio del 30 agosto è stata pubblicata solo ieri, in ritardo di due giorni rispetto al dispositivo regionale, pertanto il provvedimento non potrà essere immediatamente esecutivo come votato dai consiglieri.