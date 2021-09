CastaSfrenata Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Prata (PN) sistemato come direttore affari generali nel nuovo carrozzone EDR di Udine. E’ stato risucchiato da un concorso per servizi sociali.

La giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore del Servizio affari generali dell’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Udine, al pordenonese Dorino Favot. Decorrenza dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024.

Incontenibile anche in pieno agosto la Casta dei sindaci frignoni del Friuli Venezia Giulia che non esita a chiedere, dopo gli aumenti delle indennità, comode e ben retribuite sistemazioni.

Il caso del leghista Dorino Favot è antologico. Dorino è sindaco di Prata di Pordenone ed è anche presidente dell’Anci Fvg. Nel 2019 ha partecipato a Monfalcone a un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Dirigente da assegnare all’Area “Servizi Sociali e Culturali”. E’ stato classificato al secondo posto e rimasto regolarmente in graduatoria. Nel frattempo l’assessore regionale leghista alla moltiplicazione degli enti intermedi, Roberti, aveva dato il via a un nuovo poltronificio regionale: gli EDR, Enti di decentramento regionale che sono operativi a decorrere dall’1 luglio 2020. La funzione del nuovo ente, per Roberti, è quella di trasformarlo in un incubatore formidabile per sistemare gli amici e in futuro i trombati. Il caso di Favot è clamoroso in quanto il nuovo incarico, direttore del Servizio affari generali dell’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Udine, non ha nulla a che vedere con le caratteristiche del concorso istruito a Monfalcone 2 anni fa i cui aspiranti erano destinati all’area Servizi Sociali e Culturali del comune. Di tutt’altro avviso la giunta regionale che ha risucchiato il 2° classificato ai servizi sociali Favot, per sistemarlo come Direttore del Servizio affari generali. Il concorso era stato perfezionato dalla segretaria del comune Francesca Finco, poi finita a Udine.

Un altro caso simile è quello del goriziano Cristian Lanza, anche lui aspirante ai servizi sociali di Monfalcone, che, giunto 4° nello stesso concorso di Favot, è stato infilato e nominato direttore del servizio affari generali dell‘ente di decentramento regionale di Gorizia a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 agosto 2024.

Una delle pagine più scandalose scritte dai vertici dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. La Casta dei sindaci frignoni usa gli sbrodeghezzi dei concorsi pubblici per ottenere comode sistemazioni. Friuli Latrina d’Italia.