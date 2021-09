CarniaMarcia Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Forni di Sotto devasta una strada per costruire la sua fattoria. Danni per 300 mila euri, paga Pantalone friulano.

Carnia affamata, assistita, trafficona grazie a una serie di magheggi da antologia compiuti dalla “Società Agricola Di Cret” di cui il sindaco Claudio Coradazzi è socio. La nascita della compagine risale al 2015 ed è tuttora composta dai soci Claudio Coradazzi (allora vice Sindaco e oggi Sindaco), Federico Nassivera (cugino) e Ilaria Polo (moglie del Nassivera). Giacchè la Carnia si presta alle facili agevolazioni di contributi pubblici, la società agricola ottiene, regolarmente ben s’intende, oltre un milione di euri per la costruzione di una stalla. La località individuata dai vertici dell’azienda chiama “Drogne” che si trova poco distante dal centro di Forni di Sotto e raggiungibile da una piccola stradina. Per compiere i lavori di costruzione è necessario consentire il transito di mezzi pesanti a pieno carico che in poche settimane distruggono l’intera carreggiata. Disagi ai pochi residenti e danni alla sede stradale che sono testimoniati da un’interpellanza che l’opposizione aveva presentato nel 2019 e a cui il sindaco aveva baldanzosamente ignorato. Anzi, grazie al devastante Vaia, Coradazzi tira fuori la grande idea di far pagare a pantalone friulano i danni provocati alla sede stradale dai mezzi usati per costruire la stalla. Il costo di 300mila euri spunta in una determina del 2020 che fa passare per danni causati dal VAIA, il dissesto della strada in questione. Tuttavia in Carnia un magheggio tira l’altro e una parte dei lavori di ripristino della strada viene affidato, in subappalto, alla DOLOMITI SPORT dei cugini del sindaco, in pratica gli stessi che hanno distrutto la carreggiata durante la costruzione della “stalla-fattoria-didattica-agriturismo”. A corredo dell’opera, che finirà probabilmente fra i ruderi della valle, il furbissimo Coradazzi ha inventato pure il “borgo biologico” da realizzare, guarda caso, in località “Drogne” dove ha sede l’azienda agricola di cui è socio. L’incarico per uno studio di fattibilità é stato affidato agli amici della CoopProgetti di Pordenone SCRL per un importo di 10.150,40 euro.

Carnia latrina d’Italia. I danni provocati da interessi privati messi in conto a Pantalone friulano. Ecco a cosa servono i sindaci di piccoli comuni di neanche 1000 abitanti, la passione del generatore di poltrone intermedie, assessore Roberti.