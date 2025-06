UdineSiaInAgonia Exxx…Polzive!!! La sinistra Ztl si inventa una manifestazione di Coldiretti per sbarrare il centro ai passanti. I vigili confondono le date e piazzano le transenne in via Gemona. Commercianti rassegnati. Ci salverà il nuovo direttivo di Confcommercio?

Ormai a Udine, gli Ayatollah della Ztl non sanno più cosa inventarsi per allontanare i cittadini, i frequentatori, i consumatori, i fruitori, i bevitori, i degustatori, i festajoli e tutta la genìa friulana che, fino a qualche anno fa sorseggiava “Moscow Mule” con polenta e musetto sotto i glicini. Oggi la città è in mano a sconsiderati pauperisti che non badano alla crescita, all’innovazione, al turismo, alle caratteristiche del mercato e al benessere. Anzi, lo rifiutano e dicono no a qualsiasi profilo mercatista, soprattutto puntando il dito contro le auto. Anzi, se possibile, si inventano escamotage per allontanare anche i passanti. Nel pomeriggio di oggi alcuni agenti della Polizia Locale hanno piazzato una transenna all’ingresso di via Gemona. Nessuna ordinanza è stata esposta. E allora, per quale ragione i vigili hanno sistemato la sbarra salva talebani? Secondo alcune testimonianze i vigili avrebbero sistemato gli orribili “respingitori” in previsione della manifestazione “Villaggio contadino della Coldiretti” in programma da venerdì 13 fino a domenica 15 giugno!! Oggi, giovedì 5 giugno, non è programmato nessun corteo della Coldiretti. Che bisogno c’era di chiudere la via? Solo per dare il colpo di grazia definitivo ai commercianti della zona? Scoraggiare chi investe? Ma c’è un filo di speranza. Oggi a Tavagnacco sono stati nominati i vertici di Confcommercio Udine. A giudicare dai nomi possiamo dire che il sindacato è in buone mani e sarà opportuno che il neo presidente della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Antonio Dalla Mora, persona competente e di vasta esperienza, si occupi della città. Stesso discorso vale per il vice, Pierluigi Mattiussi. Anche lui un profondo conoscitore delle problematiche dei pubblici esercizi. Competenza ed esperienza.