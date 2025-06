RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind scendono in campo sul piano risorse dell’assessore e fanno partire un siluro chirurgico alla CgilFp: “Chi chiede una ripartizione piatta ignora volutamente le condizioni critiche di interi reparti e territori”.

Riguardo il piano da 40 milioni dell’assessore Riccardi destinato al personale del servizio sanitario Fvg (Vedi Leopost), UilFpl e Nursind rendono noto di “Accogliere positivamente l’incremento delle indennità per pronta disponibilità, notturno e particolari servizi, un primo passo utile per iniziare a valorizzare l’impegno di chi lavora nei turni più critici. È giusto e doveroso valorizzare il personale dell’emergenza-urgenza attraverso l’indennità di Pronto Soccorso: si tratta di un comparto ad alta esposizione e intensità operativa. Tuttavia, rilevano Stefano Bressan (segretario Generale della Uil Fpl) e Luca Petruz (Segretario Generale del Nursind) non possiamo assolutamente dimenticare le medicine, le chirurgie, le sale operatorie e tutte le aree che oggi sono realmente in sofferenza. Non solo per la mancanza di personale, ma anche perché poco attrattive, spesso a causa della loro collocazione geografica o per l’assenza di adeguati riconoscimenti economici. Solo seguendo il modello da noi proposto si garantirà il pagamento di tutti i professionisti – nessuno escluso – che lavorano nelle aree davvero in difficoltà. Un sistema premiale serio deve intervenire lì dove c’è reale sofferenza, non disperdere risorse in modo indistinto. Con le risorse attualmente disponibili – osservano UilFpl e Nursind – non esistono soluzioni efficaci alternative alla valorizzazione delle aree più disagiate. Parliamo di contesti geografici difficili, reparti con gravi carenze di organico, servizi ad alta intensità e con condizioni di lavoro estremamente gravose. È in queste realtà che si concentra il disagio maggiore, ed è lì che devono andare le risorse. È giusto e doveroso valorizzare il personale dell’emergenza-urgenza attraverso l’indennità di Pronto Soccorso: si tratta di un comparto ad alta esposizione e intensità operativa. Tuttavia, non possiamo assolutamente dimenticare le medicine, le chirurgie, le sale operatorie e tutte le aree che oggi sono realmente in sofferenza. Non solo per la mancanza di personale, ma anche perché poco attrattive, spesso a causa della loro collocazione geografica o per l’assenza di adeguati riconoscimenti economici. Solo seguendo il modello da noi proposto si garantirà il pagamento di tutti i professionisti – nessuno escluso – che lavorano nelle aree davvero in difficoltà. Un sistema premiale serio deve intervenire lì dove c’è reale sofferenza, non disperdere risorse in modo indistinto. Chi chiede una ripartizione piatta ignora volutamente le condizioni critiche di interi reparti e territori. Con 40 milioni non si può tutto, ma si può fare la cosa giusta: dare di più a chi lavora dove è più difficile farlo. Noi non facciamo propaganda. Noi proponiamo soluzioni concrete, coerenti e sostenibili. UIL FPL e NURSIND chiedono quindi con determinazione che:

Le risorse siano finalizzate in via prioritaria alle aree geografiche e organizzative in maggiore sofferenza;

Venga riconosciuto il merito di chi lavora ogni giorno in condizioni estreme, garantendo la tenuta del sistema sanitario regionale. Solo così si incentiva davvero il personale. Solo così si riconosce chi tiene in piedi, ogni giorno, la sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia. Premiando il merito e la competenza.