TerzoMandatoImpallinato Exxx…Polzive!!! Primavera infuocata per il centrodestra FVG. Forza Italia: Sui tre mandati non si cambia idea. Esplode il caos province: L’ex Senatore Sonego fa saltare i pistoni all’alleanza: L’elezione diretta non ci sarà.

Una speranza legata col fil di ferro e che trova subito degli ostacoli all’interno dell’Alleanza Fvg sbalinata dalla crisi più buffonesca mai vista prima in Fvg. La speranza è quella del terzo mandato per i governatori (Fedriga) la cui fiammella ha ripreso ad illuminare gli interessati. Tutto nasce dal vertice di Fratelli d’Italia, partito della presidente del Consiglio, la stessa che ha attivato il Governo contro la legge del consiglio provinciale di Trento per bocciare la “Salva Fugatti”. Secondo la stampa nazionale (Il Giornale che a breve sarà diretto da Tommaso Cerno), segnali di “apertura” sull’argomento arrivano da Fratelli d’Italia: “Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna Regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema da affrontare come equilibrio tra poteri». Giovanni Donzelli al termine dell’esecutivo di FdI, appuntamento in cui era presente anche Arianna Meloni, detta in maniera chiara la linea del partito. Niente più chiusure nette o veti sulla questione del terzo mandato per i presidenti di Regione. Si può ragionare insieme agli alleati. Quel che è certo, continua il responsabile organizzazione del partito è che «vogliamo mettere in ogni regione il miglior candidato, senza bandierine. Non ci mettiamo a fare il Cencelli, siamo sicuri che faranno così anche gli alleati che in proporzione al peso elettorale sicuramente hanno più Regioni di noi». L’iniziativa ora spetta alle Regioni che dovranno produrre un atto formale e trovare unità perché, spiegano da FdI, «La legge non si cambia per la richiesta di una Regione». Non c’è nulla di scontato. Bisogna attendere il chiarimento della Corte costituzionale sull’applicazione o meno del terzo mandato nei territori a statuto speciale. Luca Zaia parla subito di «apertura innegabile», ma il governatore del Veneto attende «il seguito». Forza Italia, invece, mantiene una linea prudente. «Siamo convinti che il limite dei due mandati sia una norma giusta, ma non ci sottraiamo al confronto». Più secca la posizione di Maurizio Gasparri: «Sui tre mandati la posizione di FI non cambia». Perché Giorgia Meloni ha cambiato idea? Lo spiega Matteo Renzi: «Pensa solo a galleggiare. Dopo aver lottato contro il terzo mandato e addirittura impugnato la legge della Campania, oggi Meloni cambia idea. Perché? Semplice. Spera di aprire un caos nel centrosinistra in Campania e di risolvere i problemi con la Lega confermando Zaia». Anche il governatore campano Vincenzo De Luca, del resto, è interessato al proseguo di questa discussione. Ma nel centrodestra esplode un’altra “grana” che sta già provocando forti tensioni. Si tratta delle tanto attese elezioni provinciali. Elezione diretta? Elezioni di secondo grado (votano sindaci e consiglieri comunali)? Ne parla l’ex Senatore Lodovico Sonego: “Fedriga e la Destra nascondono che la legge Del Rio ha trasformato le province in enti di secondo grado con organi eletti da amministratori e non dai cittadini. I principi valgono anche in Friuli VG. Per Sonego, “Se in Fvg le province ricomparissero, interverrebbe la legge Del Rio impedendo l’elezione diretta del presidente e i consiglieri delle province”. Come si vede il centrodestra sta camminando sui carboni ardenti fra terzi mandati e province. Soprattutto gli enti intermedi destinati alla funzione di “organi di compensazione” dei partiti sulla base delle “pesature”. Se la Lega pretenderà la presidenza della regione, nell’Alleanza dovranno ragionare sulle province di Udine e Pordenone. Chi saranno predestinati? Fratelli d’Italia? Forza Italia? Centristi? Senza dimenticare che è già iniziata la corsa per la candidatura a sindaco di Udine: La Lega punterebbe su Laudicina o Pizzimenti, Fratelli d’Italia su Walter Rizzetto o Soramel, Forza Italia sulla coppia Barillari-Bertossi, Lista Presidente sull’assessore Sergio Bin e il consigliereregionale Di Bert. L’ex assessora Giulia Manzan per i centristi.