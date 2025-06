Crisi&Sorrisi Exxx…Polzive!!! Alleanza sempre più pericolante: Rinviata a mercoledì 25 giugno la data della mozione sulla buffonata friulana. Probabile voto di fiducia.

La mozione della Maggioranza sul Programma di Governo approderà in Consiglio regionale mercoledì 25 giugno, nella prima di tre giornate non consecutive di lavori d’Aula che proseguiranno il successivo giovedì 26 per concludersi martedì 1 luglio. Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo coordinata dal presidente dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin, alla presenza dell’assessore Fvg delegato ai rapporti con il Consiglio, Pierpaolo Roberti. La mozione, che deve ancora essere presentata, fa seguito alla cosiddetta crisi con le annunciate remissioni delle deleghe da parte di alcuni assessori della Giunta Fedriga. L’iter approvato dalla Capigruppo prevede interventi in Aula da parte dei consiglieri compresi in 15 minuti per gruppo – incluso quello Misto (Avs, Open Sinistra e M5S) – oltre alle eventuali dichiarazioni di voto da parte dei singoli esponenti. Nell’eventualità di una possibile questione di governo, ovvero di fiducia, che potrebbe essere posta sulla mozione, la votazione finale verrà calendarizzata dalla Capigruppo il 1 luglio ai sensi dell’art. 145 bis del regolamento interno, preceduta da ulteriori dichiarazioni di voto da parte di un consigliere per gruppo.