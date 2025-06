IBusiDiAsugi Exxx…Polzive!!! Poggiana rinnova l’incarico al “pensionato” E.Possamai direttore amministrativo di ASUGI. Moretti fa saltare i bisturi nell’isontino. Interroga “FedrigaTerzo” e Riccardi sul perché non è stato rispettato il divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza. Rischio danno erariale. Un nuovo caso Vatta (Arpa)?

Dall’Arpa all’Asugi di Antonio Poggiana. Assunzioni di personale-dirigente in quiescenza, Eugenio Possamai. Poggiana (Asugi) decisamente “distratto” sulla materia. E il caso non è sfuggito al consigliere regionale dei Dem Diego Moretti che ha subito presentato un’interrogazione ai vertici regionali. Da ricordare che Vatta, per l’incarico “abusivo” è stato costretto a restituire il maltolto. Si trattava di 4 mensilità, da giugno a settembre che il furbastro aveva intascato. Moretti interroga: «(…) Con decreto del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina del 18/02/2020 il dott. Eugenio Possamai è stato nominato ai sensi della normativa allora vigente, Direttore Amministrativo di ASUGI per un periodo di cinque anni. Durante l’incarico – interroga Moretti – lo stesso è stato collocato in quiescenza dal mese di settembre 2024». In un passaggio dell’interrogazione si legge che: con decreto n. 1 del 03/01/2025 il Direttore Generale di ASUGI Poggiana ha provveduto a rinnovare l’incarico di Direttore Amministrativo al dott. Possamai per la durata di cinque anni a decorrere dal 24/02/2025, periodo nel quale il medesimo supererà l’età anagrafica di settant’anni. Rilevato – prosegue Moretti – come nel decreto non si menzioni lo status del nominato e visto che il conferimento dell’incarico in oggetto a persona in quiescenza risulta espressamente vietato dal 2014, le uniche eccezioni ad un conferimento del genere risultano disciplinate dalla circolare n. 6/2014 della Funzione Pubblica che non prevede ipotesi di conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali a soggetti già in quiescenza. Tutto ciò premesso, Moretti interroga il Presidente della Regione per sapere:

se corrisponde al vero che durante l’incarico del dott. Possamai – ex decreto DG ASUGI n. 198/2020 – sia intervenuta la messa in quiescenza dello stesso;

se il proseguimento dell’incarico sino al 23/02/2025 sia avvenuto a titolo gratuito come previsto dalle disposizioni regolamentari e giurisprudenziali richiamate in precedenza, oppure si sia continuata la corresponsione del trattamento economico nella misura prevista dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i.;

se il rinnovo sia avvenuto come dal citato decreto per cinque anni, con decorrenza 25/02/2025 e con la corresponsione del trattamento economico riconosciuto al Direttore amministrativo;

se in caso di erogazione del trattamento economico di cui al punto 2), intenda farsi parte attiva per interrompere la ripetizione dell’erogazione del trattamento economico, evitando così il protrarsi di un possibile danno erariale.