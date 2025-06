SbamRamadan Exxx…Polzive!!! Per la festa della fine del digiuno islamico i beduini occupano il Santuario di Monfalcone e coprono la statua di Gesù. Un cristiano si ribella e lo toglie. Cisint: “Inaccettabile la svendita della cristianità”.

Rende noto l’europarlamentare Anna Cisint:

«La statua di Gesù coperta con un telo dai 4000 islamici che questa mattina, dalle sei, sono andati a pregare al Santuario della Marcelliana di Monfalcone all’invocazione di “Allah Akba”». Oggi la città dei cantieri invasa dai musulmani riuniti in preghiera per festeggiare la fine del Ramadan. E si sono radunati negli spazi retrostanti la parrocchia Marcelliana di Monfalcone. Grazie alla disponibilità di Don Paolo Zuttion che ha anche aperto la cerimonia. Il sindaco di Staranzano sembrava un fedelissimo degli islamici: «Faccio i miei complimenti alla chiesa e al parroco, che hanno dimostrato apertura mentale e inclusione verso tutte queste persone» ha spiegato il primo cittadino. Anche Don Paolo Zuttion ha voluto esprimersi a riguardo, spiegando che: «La chiesa insegna che ogni uomo ha il diritto di pregare e trovo che questa nostra concessione possa gettare le basi di una convivenza pacifica fra le diverse comunità religiose». Ma all’interno del Santuario è successa una cosa gravissima: E’ stata coperta la statua di Gesù con un asciugamano. Solo un cittadino di buonsenso, appena ha notato la copertura è intervenuto ed ha provveduto a salvare l’Occidente. Per l’europarlamentare Anna Cisint: «E’ inaccettabile la svendita della cristianità a Monfalcone e Staranzano». E riferendosi alla preghiera tenutasi a Monfalcone riferisce: «Ho i brividi, io in questa Chiesa ho fatto la prima comunione, la cresima e mi sono sposata. Poveri noi, poveri frati francescani, povera Italia. Occupata la chiesa, rubato il nostro futuro dall’islam» conclude l’eurodeputata.