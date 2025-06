ProvinceTraLePinze Exxx…Polzive!!! Sull’elezione diretta dei nuovi Enti, l’assessore Roberti replica e canzona l’ex Senatore Sonego: “Saranno elettivi. Gerarchia delle fonti: la legge Delrio non può superare quella della modifica dello Statuto Fvg”.

Ieri, su queste pagine si riportava una riflessione dell’ex Senatore Sonego rispetto alle nuove province: “Come verranno eletti gli amministratori? Elezione diretta? No. Per l’ex Senatore Sonego le elezioni saranno di secondo grado (votano sindaci e consiglieri comunali)”. Il commento dell’ex parlamentare é il seguente: “Fedriga e la Destra nascondono che la legge Delrio ha trasformato le province in enti di secondo grado con organi eletti da amministratori e non dai cittadini. I principi valgono anche in Friuli VG”. Per poi aggiungere: “Se in Fvg le province ricomparissero, interverrebbe la legge Delrio impedendo l’elezione diretta del presidente e i consiglieri delle province”. Pronta la replica dell’assessore agli enti locali P. Paolo Roberti che oggi sul M.V. ricorda: «Parliamo di gerarchia delle fonti, ovvero di quale legge comanda sulle altre – osserva l’assessore – Se è vero che la legge Delrio comanda e supera una legge ordinaria (esempio della Sicilia ndr), non altrettanto può fare rispetto allo Statuto modificato della Regione Friuli VG che prevederà l’istituzione degli enti di area vasta. Preciso – continua Roberti – che questi saranno elettivi con buona pace del collega di Graziano Delrio e di tutti quelli che hanno paura della rappresentanza democratica. Per tal motivo, lascio a Sonego – conclude Roberti – e ai suoi gossip romani il tema. Preferisco concentrarmi sull’assestamento record in termini di risorse a favore dei cittadini del FriuliVG». Ora Roberti dovrà metter mano alla legge elettorale, vero spauracchio per il centrodestra. Il territorio verrà diviso in piccoli collegi? 30 collegi per 30 consiglieri? Come lo era prima? e lo spauracchio Udine: divisa in 5? Su queste basi riprende vigore il tema delle “pesature” all’interno dell’Alleanza. Se la Lega non cede sulla Regione, dovrà cedere almeno due province: Udine e Pordenone. Oltre al comune capoluogo del Friuli. Intanto attendiamo il 1° luglio per il voto sul “Patto di legislatura” del “FedrigaTerzo”.