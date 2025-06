CentroDestraSuLaTesta Exxx…Polzive!!! Come funziona in Friuli l’accoglienza della sinistra ZTL? Il Comitato “No Stazione di Posta” scoperchia le scandalose condizioni di degrado urbano in via Cussignacco a Udine. La città si rivolta: Raccolte oltre 1.000 firme contro il “dormitorio-discarica” dell’edificio. Chiesto lo spostamento. Le responsabilità dell’assessore Gasparin.

E’ stata convocata nel pomeriggio di oggi una conferenza stampa di esponenti del centrodestra locale per annunciare la raccolta di oltre 1.000 firme di cittadini contro la Stazione di Posta di via Cussignacco a Udine. La conferenza ha visto la partecipazione dell’avvocato Nicoletta Mancinelli referente del Comitato e dei consiglieri regionali Mauro Di Bert, Alberto Budai, Igor Treleani e i comunali Francesca Laudicina, Luca Vidoni ed Ester Soramel, presidente del Circolo dei Benito Remix di Udine. In premessa occorre dire che il biglietto da visita del capoluogo friulano, per chi arriva dalla stazione dei treni è ritagliato nell’immagine della “Stazione di Posta” di via Cussignacco. A due passi dal centro. I terzomondisti che governano in modo scellerato la città fanno spallucce, pertanto, l’edificio che avrebbe dovuto fungere da luogo di supporto all’accoglienza, si è trasformato in punto di ritrovo di persone con gravi disagi personali e spesso psichici che creano numerosi problemi a chi vive e lavora nel quartiere. Durante la conferenza stampa è stato ribadito che “Diversi sono stati in questi due anni gli episodi di violenza – come accoltellamenti e rapine anche a danno di minori – di spaccio e di degrado di ogni tipo posti in essere proprio dagli “utenti” della stazione, motivo per il quale i cittadini del quartiere si sono mobilitati per far conoscere la realtà in cui sono costretti a vivere. Il Comitato “No Stazione di Posta” ha raccolto in poco tempo ben 1035 firme tra residenti, commercianti ed esercenti della zona per richiedere lo spostamento della Stazione di Posta in altro luogo a minor impatto sociale ed economico. E’ stato appurato che la stazione non funge da luogo di supporto all’accoglienza, ma è punto di ritrovo di persone con gravi disagi personali e spesso psichici che creano numerosi problemi a chi vive e lavora nel quartiere. Diversi sono stati in questi due anni gli episodi di violenza – come accoltellamenti e rapine anche a danno di minori – di spaccio e di degrado di ogni tipo posti in essere proprio dagli “utenti” della stazione, motivo per il quale i cittadini del quartiere si sono mobilitati per far conoscere la realtà in cui sono costretti a vivere. Consegneremo le firme alla Regione perché riteniamo che solo quest’ultima possa intervenire per bloccare o quantomeno modificare il progetto che punta a trasformare Via Cussignacco in un dormitorio, con il rischio di creare una ‘tangenziale’ di degrado urbano e sociale che da Borgo Stazione si estende fino a via Cussignacco per poi proseguire lungo Viale delle Ferriere e giungere fino in Piazzale Cella, ramificandosi nel centro storico.

Sarebbe davvero assurdo se l’oneroso progetto in fieri di riqualificazione di Borgo Stazione avesse come unico effetto quello di spostare solo di qualche metro il problema. Il Comitato non discute le lodevoli e condivisibili finalità della Stazione di Posta, ma ne contesta in primis l’ubicazione. Constatate le difficoltà della Caritas e del Comune nel gestire l’attuale sito, rientrante sulla carta in un progetto sperimentale e idoneo ad ospitare solo 16 persone contemporaneamente per fornire appunto unicamente un servizio “di posta”, appare legittima la nostra preoccupazione per il futuro, quando la Stazione si estenderà in Via Cussignacco aprendo le porte a centinaia di persone. Appurato che l’esperimento è fallito, chi pagherà i danni per la compromissione della qualità della vita dei residenti, per i danni economici dei commercianti e il deprezzamento del valore degli immobili? La farsa del centrosinistra sull’accoglienza.