ManicomioFriulano Exxx…Polzive!!! Di quale crisi si parla? L’assessore senza deleghe Sergio Bin è in piena attività: dispone e fa approvare dalla giunta “mutilata” del “Fedriga Terzo” la modifica della pianta organica di Promoturismo. Assunzione per 30 persone. Costo: 1 milione e 60mila euri.

L’atto deliberativo della giunta “Fedriga III” composta per la maggior parte da assessori senza delega, porta la data del 30 maggio. Il Direttore generale di PromoTurismoFVG, di concerto con l’assessore, ha evidenziato la necessità di un incremento del fabbisogno complessivo di personale, pertanto l’esecutivo regionale all’unanimità, ha deliberato di approvare la modifica della pianta organica di PromoTurismoFVG. In tal senso si autorizza il Direttore Generale Mestroni ad assumere personale pari a 30 persone in regime di “full time equivalent” nell’arco del triennio 2025 – 2027 pari a 10 unità per ciascun anno per un totale di 30 full time complessivi che tiene conto delle preminenti necessità di PromoTurismoFVG. Il costo stimato per l’assunzione di 10 full time è di 353.000 euro per anno. Per i vertici di Promoturismo si potranno attivare ulteriori assunzioni rispetto alle 30 preventivate nel triennio. Da segnalare che l’Ente intende procedere alla stabilizzazione del personale ad oggi precario in coerenza con le linee di indirizzo approvate dalla deliberazione di Giunta regionale 9 maggio 2025 la cui spesa è già ricompresa nei costi del personale definiti nel bilancio dell’Ente. Dove saranno destinate queste nuove risorse?

Rafforzamento delle aree amministrative di supporto alle varie attività operative,

Servizio marketing

Servizio operativo per le numerose e diversificate attività e funzioni che progressivamente sono state attribuite a PromoTurismoFVG.

Siamo ai “Crisi&Sorrisi FullTime”. La maggioranza, pur vittima della crisi più buffonesca della storia della regione, continua a macinare atti amministrativi. A che servirà il patto di legislatura? Vedremo il 17.