LignanoSulVulcano Exxx…Polzive!!! La maggioranza polverizzata sul bando concessioni. Concessionari furiosi per i tempi: Solo 7 giorni per la presentazione delle offerte. Si fa sempre più strada una mozione di sfiducia al sindaco Giorgi.

Come abbondantemente anticipato su queste pagine, la vicenda delle concessioni balneari a Lignano sta scuotendo la maggioranza locale e l’Alleanza. Lignano, fiore all’occhiello dell’assessore senza deleghe Sergio Bini, e località simbolo del turismo Fvg, rischia di implodere e annegare nel mare di scartoffie e passare al centrosinistra. Il livello di insofferenza, anche in maggioranza, per la spocchia della sindaca sta indignando i consiglieri. Troppa la confusione dimostrata dall’amministrazione su un tema così decisivo per il turismo, cui va ad aggiungersi il caso della Farmacia Comunale. Il combinato disposto delle due vicende fa aumentare sempre di più le voci di una mozione di sfiducia verso il sindaco Laura Giorgi. Il consigliere Santin è categorico: “

I bandi di Pineta e Riviera dovranno essere fatti bene e predisposti per rilanciare la città e non per affossarla tra le carte del tribunale e mille incertezze”. Inoltre – secondo Santin – “I

l bando non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. C’è il rischio concreto che venga annullato e si dovrà ricominciare da zero”. Ma c’è di peggio: “S

e la maggioranza riteneva corretto fissare in 7 giorni il termine per la presentazione delle offerte, oggi dovrebbe logicamente dare ragione a chi contesta la proroga. E invece accade l’inverosimile: il Sindaco (Laura Giorgi) si costituisce in giudizio contro se stessa. La proroga, infatti, ha riaperto i termini per quanti avevano rinunciato a partecipare giudicando assurdo il limite dei 7 giorni, ma lo ha fatto in ritardo e dopo 7 giorni dalla pubblicazione del bando, con un effetto paradossale: concedendo loro solo 23 giorni, e non i 30 minimi previsti dal Codice degli Appalti per questa tipologia di procedure.

Sulla questione dei bandi Santin rileva: “

I numerosi ricorsi predisposti ma temporaneamente accantonati da parte di coloro che avevano giustamente rilevato l’irragionevolezza del

per la presentazione delle offerte. Ricorsi inseriti nella casella “in attesa” non perché infondati, ma perché il dirigente comunale ha riconosciuto la fondatezza delle osservazioni sollevate e ha concesso la proroga. Ricorsi che torneranno attivi se la proroga dovesse essere cancellata. Una situazione tragica per la città.