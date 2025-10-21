21 Ottobre 2025 - 8:54 pm

Il blog dei badilanti
Udine come in Vaticano: UdienzaDeToni in TV Exxx…Polzive!!! Il Sindaco convoca i fedeli per il Rosario in Tv e detta il programma in chiesa a Fedriga: Abbiamo immaginato un welfare sussidiario ai salari. “CHe cosa vorremmo per Udine? che fosse una città felice!”Anche noi!!

Date:
in: Highlights
11 Views

 

