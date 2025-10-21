InSalisVincit Exxx…Polzive!!! CasaPound insulta Tajani perché antifascista: Falsità Totali sulla Salis”. Chi lo dice mente. Vogliono dividere il centrodestra.

VERGOGNOSI INSULTI DI CASAPOUND A TAJANI PERCHÉ È ANTIFASCISTA COME FORZA ITALIA

“Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali sulla Salis. Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal Governo ungherese e ora si prende le critiche da Casapound? Significa che come al solito sta facendo bene, in modo equilibrato e sempre attento a essere coerente con i nostri principi ispiratori.

“Casapound non si azzardi ad attaccare Tajani con falsità totali sulla Salis. Tajani si è preso gli improperi della sinistra che lo accusava di non difendere la Salis dal Governo ungherese e ora si prende le critiche da Casapound? Significa che come al solito sta facendo bene, in modo equilibrato e sempre attento a essere coerente con i nostri principi ispiratori.