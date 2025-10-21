EvasioneSulMandrillone Exxx…Polzive!!! scoperti a Caorle 52 lavoratori in nero in un’azienda attiva nel commercio di sexyShop.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno scoperto che un’azienda commerciale della provincia ha

impiegato, negli ultimi 5 anni, 52 lavoratori senza un regolare contratto.

Nel corso di un’ordinaria attività ispettiva, le Fiamme Gialle della Tenenza di Caorle hanno rinvenuto, tra i

documenti dell’azienda – attiva, con diversi punti vendita nel nord Italia, nel commercio di oggettistica per adulti

(c.d. sexy-shop) – prove dell’impiego di 28 lavoratori in nero e 24 irregolari.

L’audizione del personale identificato ha confermato l’esistenza di numerose irregolarità, quali l’omessa

comunicazione dei rapporti al Centro per l’impiego, la dilatazione – per i 24 contrattualizzati – degli orari di

lavoro e il sistematico utilizzo di denaro contante per la retribuzione degli stipendi o di parte di essi.

Per la mancata regolarizzazione delle 52 risorse umane e l’effettuazione di 280 pagamenti non tracciabili, i

Finanzieri hanno irrogato alla società sanzioni per oltre € 580.000.

In ragione dell’impiego di personale “in nero” in misura superiore al 10%