SergoTiConservo Exxx…Polzive!!! Il consigliere dei 5 Stelle fa saltare gli argini sul grande fiume: “Cosa ha spinto il referente degli agricoltori (Barna) a cambiare idea?

Il consigliere Sergo pubblica un breve dispaccio su Fbook in cui si domanda se Erminio Barna fosse la stessa persona che il 7 ottobre di 10 anni fa scriveva:

“Ovviamente una soluzione non potrebbe venire dalle casse di espansione o da una diga-ponte a monte.”Barna è il referente degli agricoltori per il Medio taglimento”, credo – contonia Barna, ched gli interventi vadano fatti a sud”. L’importante è che si arrivi presto a una soluziione”. I consigliere regionale. referente degli agricoltori, però si chiede: Come mai ha cambiato idea così in fretta? E quali elementi lo hanno convinto a condividere la soluziomne, prima osteggiata, defgli interventi a sud.