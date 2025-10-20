TagliamentoNelTormento Exxx…Polzive!!! Il Grande Fiume scatena il duello tra Lega e Fratelli D’ITALIA. Martines, Celotti, Conficoni e Pozzo (csx): “Un tema importante come l’ambiente non può essere ostaggio di una destra litigiosa”. La Lega: Sì allo sghiaiamento. Spunta il gruppo veneto dietro il “grande affare” dei terreni. Scoccimarro e Ciriani sanno qualcosa? Fedriga è commissario.

“Un tema importante e centrale per molte comunità come la tutela ambientale e la messa in sicurezza dal rischio idraulico del Tagliamento, non può essere ostaggio di una destra litigiosa e divisa da scontri di potere che nuocciono all’interesse pubblico. La prova di forza tra Lega e FdI non è accettabile e non può proseguire oltremodo: Fedriga venga in commissione e prenda una posizione chiara perché così non si sta facendo il bene di nessuno”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Nicola Conficoni, Manuela Celotti, Francesco Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) intervenendo nel dibattito sulla messa in sicurezza del fiume Tagliamento animato dal duello tra il senatore Marco Dreosto della Lega da un lato e l’europarlamentare Alessandro Ciriani dall’altro.

“Quello che è accaduto con l’ospedale di Pordenone pare non abbia insegnato nulla, oppure, diversamente, le cose non sono andate come hanno raccontato e la crisi è rimasta latente. Quel che è certo è che non è pensabile governare in questo stato di pace armata”, continuano i consiglieri del Partito democratico.

La proposta degli agricoltori di utilizzare delle aree golenali per laminare le piene, continuano, “dimostra che avevamo ragione a chiedere il ‘débat public’ che a quest’ora avrebbe potuto già essere svolto, evitando di perdere altro tempo prezioso nell’individuare una soluzione in grado di coniugare sicurezza e tutela ambientale. E invece ci troviamo tutti, rappresentanti politici, amministratori e cittadini, di fronte a un’enorme confusione generata proprio dall’atteggiamento di irresponsabile chiusura finora tenuto dalla Maggioranza di centrodestra. L’unico risultato è stato allontanare il raggiungimento dell’obiettivo. Sono passati 60 anni – concludono i consiglieri dem – ed è urgente intervenire”. Latisana chiede sicurezza, che

sia finito il tempo delle incertezze. Nel mirino del sindaco

Lanfranco Sette finisce il consigliere regionale di Fdi Markus

Maurmair, reo di aver sostenuto la proposta degli agricoltori

di mettere a disposizioni 400 ettari di area golenale affinchè il

fiume, quando è in piena, si riprenda i suoi spazi. . «Non mi

risulta che Fdi Fvg abbia elaborato in modo condiviso e partecipato la linea che ha presentato l’altro giorno il consigliere

regionale Maurmair – afferma

tagliente Sette -. Sono esponente del partito nel 2012 e ne conosco le regole».

La questione mina gli equilibri della giunta Fedriga. Ieri,

con un video girato nel greto del Tagliamento, sulla questione è intervenuto anche il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, il leghista Michele Leon, che come alternativa alle grandi opere previste a Dignano e che turberebbero l’ecosistema

del fiume, propone lo sghiaiamento.