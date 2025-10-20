CinaFarfallina Exxx…Polzive!!! Sequestri per 10 milioni di euro a Imprenditore cinese che gestiva tre magazzini a Cervignano, Faenza e Occhiobello.

Fonte Comando:

È l’esito di una complessa attività d’indagine – Operazione “Orient Express” – svolta dalla Compagnia di Faenza

e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha portato ad interrompere un insidioso sistema di

frode fiscale posto in essere da un imprenditore cinese residente nel faentino che è risultato gestire, come

“amministratore di fatto”, 3 empori di una nota catena commerciale cinese operante sul territorio italiano,

intestando le stesse società a connazionali prestanome.

Gli accertamenti svolti, che hanno tratto spunto dagli sviluppi di una verifica fiscale, hanno consentito di

individuare come l’imprenditore, anche mediante l’opera prestata da un consulente fiscale operante nella

provincia di Rovigo, abbia fatto ricorso al c.d. metodo “apri e chiudi”, dirottando ingenti flussi finanziari verso la

Cina: un sistema di frode che – come evoca il nome – viene attuato attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di

attività commerciali che, dopo avere maturato debiti con l’Erario, vengono fatte cessare e sostituite da altre

società, formalmente nuove, che proseguono la medesima attività imprenditoriale, ma senza mai onorare il

proprio debito con il Fisco.

Parallelamente, è emersa anche una rete di società “cartiere” (imprese inesistenti) riconducibili anch’esse a

soggetti cinesi e con sedi legali a Milano e Monza-Brianza, ma anche Roma e Napoli, utilizzate dal citato

imprenditore al fine di documentare circa 7 milioni di euro di fittizie operazioni commerciali, procurandosi così

costi inesistenti e dirottando, attraverso bonifici bancari, flussi di denaro verso la Cina. Meccanismo che ha

consentito di disperdere le disponibilità finanziarie da destinare, anche coattivamente, al pagamento delle

imposte. Di qui anche la contestazione per riciclaggio.

Pertanto, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 11 persone fisiche e 4 enti giuridici, al fine di

interrompere l’insidioso fenomeno illecito intercettato dai finanzieri, è stato emesso un decreto di sequestro

preventivo d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Ravenna, poi convalidato dal Giudice per le Indagini

Preliminari, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, che ha avuto ad oggetto conti correnti

(verosimilmente in procinto di essere svuotati), beni di lusso (Rolex), vetture di pregio, ingenti disponibilità di

contanti, nonché le società di Faenza, di Cervignano del Friuli e di Occhiobello, sottoposte ciascuna ad

amministrazione giudiziaria, per la successiva liquidazione dell’intero compendio aziendale ai fini della confisca.

L’attività di servizio testimonia, ancora una volta, l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto

all’evasione fiscale e contributiva mediante l’effettuazione di indagini che, contestualmente, mirano alla

ricostruzione delle condotte fraudolente, all’individuazione degli effettivi responsabili.

aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie dai medesimi illecitamente accumulati. Ciò a tutela

dell’Erario, nonché degli operatori rispettosi delle regole e dei lavoratori, in una prospettiva di garanzia del

regolare funzionamento dei meccanismi di libera concorrenza.

Occorre comunque evidenziare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che,

indipendentemente dagli elementi indiziari raccolti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti cautelari,

per il principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità derivanti dal contesto investigativo

descritto saranno definitivamente accertate solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna”.