SanSimoneSulPallone Exxx…Polzive!!! Riccardi salva ilTorneo alla Fiera di Codroipo aperta dalla ProPal Concita De Gregprio e chiusa dall’assessore. Con la banda degli Alpini e gli espositori è calato il sipario sulla più elettrizante fiera del Medio Friuli.

Nulla da dire, sono stati giorni di grande festa e di genuina spensieratezza friulana quelli vissuti a San Simone per la Fiera d’autunno di Codroipo. Un successo colorato di rosso, quello delle divise della squadra di calcio locale del Polisportivo CODROIPO cui è stata dedicata la giornata di giovedì col presidente del consiglio Bordin, gli amministratori locali, l’assessore Cordovado, il Monsignor Ivan Bettuzzi, il sindaco Nardini, il comandante della polizia locale, Fantinato, il presidente Marco Nardini e il direttore generale Luciano Facchini. Grande festa domenica mattina cui i calciatori e dirigenti sono stati circondanti dall’affetto dei codroipesi. Nessuna retorica, ma palle lunghe e pedalare per ripetere la strabiliante stagione appena trascorsa nel prossimo campionato di Eccellenza. I vertiici hanno concesso ai calciatori un piccolo brindisi al rinnovato e appena inaugurato “Caffé Centrale”. il ritrovo dei codroipesi “de luxe” che ha già registrato un clamoroso successo in questi due giorni di apertura. E’ il locale Glamour del Medio Friuli. Quello che ha visto, come scrivevamo su queste pagine, nascere e germogliare personaggi di buon calibro nel mondo dello spettacolo. Chi non ricorda l’eleganza di Franca Rizzi sulle TVlocali, la nostra Maria Giovanna Elmi. O i “saggi” del calibro mondiale, come Tessitori, Pio Paschni, o Feo di Bean. Codroipo era multi culturale e policentrica. Del gruppo faceva parte l’eccentrico Gianfranco Molaro (detto l’Ufone), il primo dee jay di alto spessore espresso dal Medio FRIULI. Mattatore nella gloriosa discoteca “Scarpandibus”. Citata spesso su “Alto Gradimento” il programma radiofonico che andava in onda sulla Rai e condotto da REnzo Arbore e Gianni Boncompagni e un una breve apparizione nel film “The Comoedia”. Quel grande Friuli che è esploso in questo fine settimana codroipese. Tra i colori della squadra e i prudenti Cin Cin del “caffé Centrale”.