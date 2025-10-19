Si tinge di giallo il caso dei terreni del Tagliamento. Che valore possono avere? visto che sono a rischio esondazione? Hanno scarso valore perché sono vincolati. A chi possono interessare? sta montando uno scandalo di dimensioni mondiali a pochi mesi dalle elezioni e a pochi giorni dal momento in cui l’autorità giudiziaria dovrà pronunciarsi sul caso (vedi leopost). Ma c’è una altro fronte che si apre in maggioranza. Quello strettamente istituzionale. Che spesa finale avrà la regione? Quale sarà il saldo economico? ma c’è un altro paragrafo che agita il palazo dell’Alleanza. Ed è quello della convocazione della commissione. Quella che fa capo al leghista Alberto Budai. Per il meloniano Maurmayr la commisione sarebbe già calensarizzata per il 4 novembre.