Il blog dei badilanti
TagliamentoSulTormento Exxx…Polzive!!! Sul GrandeFiume si polverizza l’Alleanza: Gli imprenditori acquistano terreni senza alcun valore. Chi ci guadagna? Maurmair fa il leader del Consiglio regionale: il 4 novembre commissione sul Tagliamento all’insaputa del presidente Budai. Rapporti Lega e Fratelli d’Italia sempre più induriti. A che titolo i Benito Remix annunciano la convocazione di una commissione già calendarizzata? Scarsa prassi istituzionale. Quale è lo “scandaletto” che i meloniani vogliono nascondere?

Si tinge di giallo il caso dei terreni del Tagliamento. Che valore possono avere? visto che sono a rischio esondazione? Hanno scarso valore perché sono vincolati. A chi possono interessare? sta montando uno scandalo di dimensioni mondiali a pochi mesi dalle elezioni e a pochi giorni dal momento in cui l’autorità giudiziaria dovrà pronunciarsi sul caso  (vedi leopost). Ma c’è una  altro fronte che si apre in maggioranza. Quello strettamente istituzionale. Che spesa finale avrà la regione? Quale sarà il saldo economico? ma c’è un altro paragrafo che agita il palazo dell’Alleanza. Ed è quello della convocazione della commissione. Quella che fa capo al leghista Alberto Budai. Per il meloniano Maurmayr la commisione sarebbe già calensarizzata per il 4 novembre. 

