“Apprendiamo con stupore, ma anche con soddisfazione, che il Gruppo di Fratelli d’Italia e l’assessore Scoccimarro alla fine ritengono utile valutare soluzioni alternative per la messa in sicurezza del fiume Tagliamento”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Manuela Celotti e Nicola Conficoni (Pd), a conclusione della conferenza stampa promossa oggi da Fratelli d’Italia.

“L’idea di produrre un documento di fattibilità delle alternative progettuali, confrontando i costi benefici dei possibili interventi e considerando l’intera asta del fiume – commentano la Celotti e Conficoni – non fa che rispondere alle richieste che insistentemente abbiamo avanzato in Aula, cercando di dare voce ai territori, ai tecnici, agli istituti di ricerca e ai numerosissimi cittadini che si sono attivati per chiedere di rivalutare la previsione delle traverse nel medio Corso che evidentemente non sono l’unica soluzione. A questo punto, ci domandiamo se la Giunta Fedriga non ritenga di ritirare la delibera per lo studio e il progetto sul ponte traversa”.

“Oggi gli esponenti di FdI, di fatto, hanno riconosciuto che avevamo ragione e quindi servono degli approfondimenti maggiori e un ulteriore confronto con i territori – sostengono i due dem -, perché il tema della messa in sicurezza del Tagliamento è ancora troppo confuso e non privo di contraddizioni che giustamente stanno preoccupando intere comunità”.

“Questo riposizionamento di parte della Maggioranza accredita l’azione svolta da diversi consiglieri e consigliere di Opposizione, dai sindaci, dalle centinaia di tecnici ed esperti che si sono attivati portando un contributo competente alla discussione, dalla mobilitazione popolare di migliaia di cittadini e cittadine che attraverso incontri, manifestazioni, petizioni e svariate azioni di sensibilizzazione hanno dato voce a intere comunità locali che chiedono da un lato una urgente messa in sicurezza del fiume e, dall’altro, di individuare soluzioni realmente realizzabili ed efficaci, che coniughino la tutela delle comunità rivierasche con la tutela dell’ecosistema fluviale. Una prova in più – concludono i due esponenti di Centrosinistra – che la strada giusta è quella del Debat Public e che la Maggioranza e la Giunta regionali dovrebbero avere il coraggio di avviare un vero processo partecipato”

“La messa in sicurezza del Tagliamento con il minor impatto ambientale è una delle sfide più grandi per la Regione. Ma alla luce di incontri che si susseguono sul territorio, di conferenze stampe e di comunicati, in cui compaiono solo esponenti di Fratelli d’Italia, ci chiediamo se la Giunta Fedriga e la Regione stiano affrontando in modo unitario la questione, oppure se questo sia diventato un tema a esclusivo appannaggio di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Massimiliano Pozzo e Francesco Martines (Pd), a margine della conferenza stampa promossa.

“La messa in sicurezza è sicuramente una questione complessa sia sul piano del coinvolgimento dei territori, che hanno avuto sempre posizioni diverse lungo l’asta, sia dal punto di vista tecnico e scientifico. Abbiamo sempre portato il nostro contributo in modo corretto e responsabile, chiedendo che siano messi punti fermi sulle valutazioni scientifiche e tecniche, sulle opere e sui tempi e ricordando l’urgenza di indicare una programmazione. Con il coinvolgimento dei Comuni e delle popolazioni” continuano Pozzo e Martines che ritengono “positivo che ci siano proposte, come quella, da approfondire tecnicamente, presentata oggi dagli agricoltori del medio Tagliamento, che ringraziamo per lo spirito costruttivo”.

“Riteniamo che vadano ascoltati e coinvolti territori e comunità, che vada approfondito il lavoro tecnico e scientifico. Si valutino dunque pareri di esperti e proposte sul tavolo – evidenziano i due dem -, non scordando quello che è stato detto con fermezza tecnica da assessore e Direzione regionale, nell’occasione delle ultime modifiche al piano di gestione del rischio alluvioni. La Regione è un’istituzione che rappresenta tutti e ha il dovere di non trasformare un tema delicatissimo in una questione di un partito”.

“Prendiamo atto che Fratelli d’Italia si rivolge ai ‘propri’ sindaci, coinvolge i ‘propri’ ministri, fa conferenze stampe ‘proprie’ e che il ‘proprio’ assessore all’Ambiente continua a presentare nel corso del tempo posizioni diversificate, rispondendo evidentemente più al partito che alla collegialità della Giunta. Lavoriamo tutti – concludono – per arrivare alla miglior soluzione, senza pregiudizi, ma facendo con la massima urgenza dei passi in avanti, non continui cambi di direzione”

Finalmente, pare che dopo 60 anni si mette assieme per quel che resta del fattore naturale del Tagliamento a salvaguardia del territporio. Il nuovo progetto, tiene conto del fattore naturale e del corso del fiume. E’ una proposta condivisa da sindaxci e amministratori del territorio. Dobbiamo lavorare sul fattore naturale del corso del fiule. No a progetti calati dall’alto da Fedriga e Gava. I Benito Remix non ingoiano le critiche al progetto diffuspo ieri: l’acquisto di 400 ettari di terreno. Fedriga vuole fare lo Zaia del Friuli, ma non conosce il territorio. Man mano che si avvicina l’appuntamento elettorale (regionali, politiche) all’interno dell’Alleanza la temperatura si alza. non si è ancora depositata la pSE un paio di anni fa Se poi ci si mette che i vertici di FdI Fvg non ne sapevano nulla dell’evento che ha presentato «l’alternativa», i punti di domanda si moltiplicano. Con l’aggiunta del merito della proposta, cioè la messa a disposizione di 400 ettari di terreno agricolo in area alluvionale proprio nell’area delPiano di gestione del rischio alluvione. Una proposta che potrebbe essere letta come la messa in discussione del percorso avviato dalla Regione – con l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, esponente di FdI – e che a

settembre ha chiuso una fase importante, il confronto tra l’Autorità di Bacino-Distretto Alpi Orientali e i 12 tecnici individuati dai Comuni rivieraschi. La «proposta alternativa» evocherebbe, infatti, quelle casse di espansione che sono state definitivamente bocciate dodici anni fa. Il senatore e segretario regionale della Lega Marco Dreosto prende le distanze. Confessa al “Gazzettino”: «Un fatto non può essere taciuto – attacca -: per oltre quindici anni, insieme a esperti e tecnici del settore idraulico, abbiamo seguito l’approfondito percorso scientifico e amministrativo che ha portato a una conclusione chiara e validata dai fatti: la realizzazione di casse di espansione nelle aree golenali e alluvionali del Tagliamento, a sud della stretta di Pinzano, è un’opera irrealizzabile,

con un impatto ambientale e territoriale gravissimo su un’area vasta del fiume». Perciò, «pensare che la Regione possa oggi procedere addirittura all’acquisto

di queste aree – cosa che non fu fatta nemmeno all’epoca delle casse di espansione – oltre alle

possibili responsabilità erariali, appare un’azione più rivolta a sostenere situazioni economiche difficili di privati proprietari

di terreni vincolati che una reale soluzione al rischio idrogeologico del Tagliamento». A «sorprendere» Dreosto, anche il fatto che «chi allora rivendicava “il merito di avere fermato l’impatto micidiale che stava cadendo sulle teste dei Comuni bloccando il famigerato progetto delle casse di espansione”, torni a riproporre un’idea sostanzialmente analoga».