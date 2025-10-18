LignanoSulVulcano Exxx…polzive!!! A Lignano inizia la stagione. Come fanno ad andare d’accordo stranieri e turisti? caos in laguna per via della Lega che sostiene l’esplulsione. Ma Lignano è una città costruita sull’accoglienza.

Remigrazione e corto circuito. La Lega è già in campagna elettorale e il cavallo forte, trainato da Anna Cisint è quello dell’immigrazione. Ma l’immigrazione è un argomento che va maneggiato con cura. Soprattutto nelle località tutistiche. E alcuni amministratori hanno notato una locandina poco pertinente con Lignano: “Remigrazione, Inverti la Rotta”. Che vuol dire? A Lignano, l’Assessore alle Politiche Sociali e giovanili appartiene a un comitato che propone l’espulsione di stranieri regolari, la revoca della cittadinanza e alimenta un clima di paura e divisione. Scrivono in rete alcuni amministratori: È questo il messaggio che vogliamo dare ai giovani? Ai turisti? Alle famiglie che vivono qui da anni?
Ma Lignano è una città è costruita sull’accoglienza e sul lavoro di persone provenienti da tutto il mondo. Nella nostra comunità chi si occupa di politiche sociali dovrebbe promuovere dialogo e inclusione, non ideologie estreme.
Il Comitato a cui ha aderito l’Assessore:
vuole espellere stranieri regolari per qualsiasi reato,
propone il divieto di reingresso,
prevede la revoca automatica della cittadinanza per chi è stato naturalizzato.
Chi ha sposato uno straniero? Chi lavora con stranieri? Chi ha amici o colleghi di altri Paesi?
Sa davvero cosa significherebbe tutto questo?
La Giunta condivide questa visione o sostiene l’integrazione come valore fondamentale per il futuro di Lignano?