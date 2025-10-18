SanSimoneNelPallone exxx…Polzive!!! Inaugurata stamattina la nuova divisa della prima squadra di calcio Polisportiva Codroipo. Spicca il logo della Villa Manin che celebra il legame tra sport e cultura.

Doppio appuntamento a Codroipo in occasione dell’inaugurazione della tradizionale Fiera di San Simone. Dal rito del tempo che segnava la fine dell’anno agricolo, oggi si conferma, visti i partecipanti, il più grande “mercato dei mercati” della regione. Quest’anno la Fiera di San Simone 2025 dimostra tutta la sua varietà nella forza delle radici e nello sport. E’ stata inaugurata e presentata la divisa della Prima Squadra della stagione sportiva dell’ASD Codroipo Calcio che ha fatto sognare tutti i codroipesi per la brillante stagione appena conclusa. Autorità di alto livello non hanno voluto mancare all’appuntamento, quali il presidente del Consiglio Bordin. Squadra al gran completo: guidata dal mister Luigi Sandrin cui è seguito il presidente Marco Nardini e il DG Riccardo Facchini, il capogruppo in consiglio Giovanni Soramel e il consigliere Legname e l’assessore delegato allo sport Daniele Cordovado. Grande festa di gruppo con appendice al caffé “Centrale” dove i calciatori hanno festeggiato orgogliosamente la nuova maglia. Spicca il logo di Villa Manin a consacrare il legame fra sport e cultura.