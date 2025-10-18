18 Ottobre 2025 - 10:51 pm

  • search
Il blog dei badilanti
radiobadile@gmail.com
Breaking News
Home
Highlights

SanSimoneNelPallone exxx…Polzive!!! Inaugurata stamattina la nuova divisa della prima squadra di calcio Polisportiva Codroipo. Spicca il logo della Villa Manin che celebra il legame tra sport e cultura.

Date:
in: Highlights
18 Views

Doppio appuntamento a Codroipo in occasione dell’inaugurazione della tradizionale Fiera di San Simone. Dal rito del tempo che segnava la fine dell’anno agricolo, oggi si conferma, visti i partecipanti, il più grande “mercato dei mercati” della regione. Quest’anno la Fiera di San Simone 2025 dimostra tutta la sua varietà nella forza delle radici e nello sport. E’ stata inaugurata e presentata la divisa della Prima Squadra della stagione sportiva dell’ASD Codroipo Calcio che ha fatto sognare tutti i codroipesi per la brillante stagione appena conclusa. Autorità di alto livello non hanno voluto mancare all’appuntamento, quali il presidente del Consiglio Bordin. Squadra al gran completo: guidata dal mister Luigi Sandrin cui è seguito il presidente Marco Nardini e il DG Riccardo Facchini, il capogruppo in consiglio Giovanni Soramel e il consigliere Legname e l’assessore delegato allo sport Daniele Cordovado. Grande festa di gruppo con appendice al caffé  “Centrale” dove i calciatori hanno festeggiato orgogliosamente la nuova maglia. Spicca il logo di Villa Manin a consacrare il legame fra sport e cultura.    

Related posts