SindacatoPremiato Exxx…Polzive!!! L’Autunno straordinario di UIL-Nursind e CISLfp. Approvate misure economiche Straordinarie. Garantite continuità dei servizi e copertura dei turni h24. Incentivo semestrale per il personale infermieristico. CGIL e FIals ignorati.

Un doppio successo per Uilfpl, Nursind e Cisl quello ottenuto ieri. Rispetto alle misure economiche straordinarie e alle progettualità 2025 per 800mila euro per ASUGI. Approvata una misura economica straordinaria per garantire la continuità dei servizi e la copertura dei turni h24. Per le sigle sindacali si tratta di un accordo storico e lo segnalano in questo comunicato: “A firmare l’accordo di Asugi Uil fpl Cisl Fp e Nursind ( rappresentano il 70% dei lavoratori ) Cigl e Fials ignorati. Previsto un incentivo x il personale infermieristico di 3000 ( 750 x 4) che chiede mobilità x le aree o realtà più in sofferenza e disagiate. Altra cosa importantissima come già accade in Asufc Asfo finalmente dopo anni verranno ufficializzati gli “ Standard assistenziali “ x cui la Direzione Generale di Asugi nella persona del Direttore Sanitario Daniele Pittioni ci darà i dati di “ Numero posti letto, media occupazione posti letto,numero personale presente x ogni servizio , unità operativa, dipartimento e finalmente si capirà se queste realtà che lavorano di più ma con meno personale rispetto ad altre ed inoltre si capirà se tutto il personale svolge il suo lavoro in riferimento al profilo professionale x cui è stato assunto, capiremo quali sono le realtà con personale parzialmente o totalmente inidoneo rispetto al profilo X cui è stato assunto e nn può svolgere il suo lavoro.