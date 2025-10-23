23 Ottobre 2025 - 9:52 pm

Il blog dei badilanti
RiccardiSugliAccordi Exxx…Polzive!!! Giornata storica per l’assessore alla Sanità FVG: ” Confermate e potenziate le risorse per il 2026.Stanziamento di 40milioni per l’anno venturo dell’accordo. Ispezioni sulle misure assistenziali. Trema Via DEL FARNETO, finalmente dopo anni, verranno ufficializzati gli stantard assistenziali.

