RiccardiSugliAccordi Exxx…Polzive!!! Giornata storica per l’assessore alla Sanità FVG: ” Confermate e potenziate le risorse per il 2026.Stanziamento di 40milioni per l’anno venturo dell’accordo. Ispezioni sulle misure assistenziali. Trema Via DEL FARNETO, finalmente dopo anni, verranno ufficializzati gli stantard assistenziali.

Ha avuto un esito positivo l’incontro tra UIL FPL, CISL FP e NURSIND e l’Assessore Regionale alla Salute

Riccardo Riccardi. Nel corso della riunione, l’Assessore ha accolto le richieste sindacali in merito al rinnovo e

all’ampliamento delle risorse regionali destinate alla valorizzazione del personale del comparto e

della dirigenza medica e sanitaria, già previste con la Delibera di Giunta Regionale n. 826/2025.

La Regione ha confermato l’impegno a mantenere e rafforzare anche per il 2026 il sistema

incentivante che, per l’anno in corso, ha avuto un valore complessivo di circa 40 milioni di euro

(€ 27 milioni per le politiche d’incentivazione regionali, € 6,8 milioni per le indennità del comparto,

€ 2,3 milioni per la dirigenza medica e sanitaria, e € 3,98 milioni per arretrati della dirigenza 2022-

2024). Durante l’incontro si è registrata una convergenza di intenti sulla necessità di:

• garantire la continuità del finanziamento anche per il 2026, mantenendo almeno gli attuali

livelli di risorse; valutare un rafforzamento mirato a sostegno delle aree meno attrattive e dei servizi a

maggiore complessità assistenziale;

• aggiornare le indennità di specificità e funzione, tenendo conto dei nuovi assetti

organizzativi e del contesto economico;

• impostare una programmazione pluriennale (2026-2028) che assicuri stabilità e coerenza

agli interventi;

• proseguire il confronto tecnico con le organizzazioni sindacali per condividere criteri e

modalità applicative.

A fronte della grave criticità nel reperire personale, in particolare infermieri, e di quanto sta

accadendo anche a livello nazionale, queste risorse rappresentano uno strumento essenziale per

attrarre nuovi professionisti e incentivare coloro che oggi garantiscono la tenuta del sistema

sanitario regionale, spesso in condizioni di forte pressione organizzativa e con carichi di lavoro

crescenti.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre condivisa la necessità di prevedere ulteriori risorse anche a

favore degli altri professionisti del sistema sanitario, compresi i profili tecnici, amministrativi e di

supporto, il cui contributo risulta altrettanto fondamentale per l’efficienza e la qualità complessiva

dei servizi.

UIL FPL, CISL FP e NURSIND, rende noto il segretario generale Stefano Bressan esprimono soddisfazione per l'esito del confronto e per la disponibilità mostrata dall'Assessore, sottolineando l'importanza di dare continuità e stabilità alle politiche di valorizzazione del personale sanitario regionale.

valorizzazione del personale sanitario regionale, soprattutto nei territori e nei reparti che presentano maggiori criticità operative (che rappresentano l’ 80% dei lavoratori della sanità Fvg) Cigl e Fials ignorati. il personale infermieristico di 3000 ( 750 x 4) che chiede mobilità x le aree o realtà più in sofferenza e disagiate. Nel quadro della mini rivoluzione, che riguarda il personale le parti sociali hanno chiesto maggior attenzione rispetto al personale dichiarato inidoneo Altro particolare che interessa i privilegi del personale cosa importantissima come già accade in Asufc a tal peroposito i vertici stanno pensando a pianificare un intervento di verifica degli ispettori su tutto il personale dichiarato parziamente o totalmente inidoneo. Trema via del Farneto. Finalmente dopo anni verranno ufficializzati gli “ Standard assistenziali “ x cui la Direzione Generale di Asugi nella persona del Direttore Sanitario Daniele Pittioni ci darà i dati di “ Numero posti letto, media occupazione posti letto,numero personale presente x ogni servizio , unità operativa, dipartimento e finalmente si capirà se ci realtà che lavorano di più ma con meno personale rispetto ad altre ed inoltre si capirà se tutto il personale svolge il suo lavoro in riferimento al profilo professionale x cui è stato assunto, capiremo quali sono le realtà con personale parzialmente o totalmente inidoneo rispetto al profilo cui è stato assunto e nn può svolgere il suo lavoro. Riccardi conferma: impegno Regione per conferma manovra straordinaria per personale nel 2026 Palmanova, 22 ott – “Stimiamo di poter garantire anche per il 2026 la stessa dimensione di risorse già assegnate al personale della sanità nel piano straordinario del 2025. Le politiche di valorizzazione del personale, infatti, trovano ampio spazio nelle linee di gestione 2026 per le aziende sanitarie recentemente adottate dalla giunta regionale. Misure che già nell’assestamento bis di ottobre prevedono la dotazione finanziaria per la competenza 2026 . Le misure puntuali saranno oggetto di confronto con i sindacati a seguito dell approvazione della legge di stabilità 2026 confermando premialita’ a partire da responsabilità e lavoro.”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, al termine di un incontro avuto con le organizzazioni sindacali oggi pomeriggio a Palmanova. Il rappresentante dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha ringraziato i rappresentanti intervenuti per “aver dimostrato apprezzamento verso l’impegno della Regione nel valorizzare il lavoro del personale sanitario”, nonché per aver condiviso “utili suggerimenti nel perfezionare gli strumenti che l’Amministrazione regionale sta mettendo a punto per la riorganizzazione del comparto”. Il Piano regionale per la valorizzazione del personale sanitario, che in competenza 2025 ha raggiunto un quadro economico di quasi 40 milioni di euro ha coinvolto oltre 10mila professionisti del settore e circa 2mila dirigenti. La delibera sulle linee di gestione andrà ora all’attenzione del Consiglio delle autonomie locali e successivamente della Giunta regionale per l’approvazione definitiva. Passaggio suc cessivo l’’approvazione in Aula in occasione della discussione della legge di Stabilità 2026.