TwistFarEast Exxx…Polzive!!! Rovinoso esordio dell’assessore regionale alla cultura Anzil: “Udine è una città diffidente”. Marietto macheddici? De Toni dà il benvenuto ufficiale a coloro che arrivano dall’Asia: “Welcome to everyone in this wonderful city…”.

Dopo 4 giorni dal suo insediamento, il neo sindaco ha già fatto capire quale sarà lo standing del suo mandato: uscire dalla bolsa retorica della noiosissima capitale del Friuli e intercettare orizzonti ben più lontani. E’ stata forse, quella di ieri sera, la più sorprendente inaugurazione del Festival del cinema orientale che si svolge a Udine. Quella di quest’anno è la 25 esima edizione e sul palco, invitati dal motore della rassegna, Sabrina Baracetti, sono saliti il neo sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il neo assessore alla cultura Mario Anzil e, a timbrare il marchio sfumato dei Benito Remix in città, il deputato Walter Rizzetto. Sabrina Baracetti, consapevole della profonda conoscenza dell’inglese di De Toni lo invita a dare il benvenuto ufficiale a coloro che arrivano dall’estero: “Welcome to everyone… E’ un privilegio per me esser qui, perché è la mia prima uscita pubblica, sappiate che io a casa ho l’intera collezione di Kurosawa e quindi, prima che nascesse il Far East Festival ero un grande estimatore della cultura orientale”. Il nuovo sindaco di Udine sembra un residente oceanico pur vivendo in città. Una condizione che fa sprofondare nell’abisso il vice presidente della regione e assessore alla cultura Mario Anzil. Durante il suo scivoloso intervento riesce a dipingere Udine come “città diffidente” per richiamare gli esordi del Far East. Marietto!! ma che dici? la città è un patrimonio di laicità, di apertura inaspettata verso gli immigrati (Honsell), gli oltre 16 mila studenti universitari, le imprese, il Premio Terzani, il Far East, i turisti, le osterie e l’Udinese. Anzil dice: “Ho qualche idea per la cultura in questa regione, sono delle visioni e sono dei sogni… il sogno di un nuovo Rinascimento”. Vincerà anche lui le diffidenze dei friulani? Sul palco era salito anche l’onorevole Rizzetto che ha esibito un’infinita teoria di elogi nei confronti del Festival scordando (attenuante dell’età) che il centrodestra, fin dagli inizi, ha sempre contestato la manifestazione. In ogni caso il deputato non è andato oltre al ripetere “che come ricordavi giustamente tu… e che: Noi! ci siamo”. Ehia ehia allallà!!! Al netto della diffidenza di Udine.