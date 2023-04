SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Deleghe assessorili della regione marginali. I BenitoRemix si scagliano contro la dirigenza: Vi siete fatti intortare, gli assessori di peso li hanno gli altri.

Il giorno dopo l’euforia per i nomi degli assessori regionali annunciati ieri da Fedriga, in Fratelli d’Italia volano fulmini e saette. Malgrado una consistente attività di comunicazione, i Benito Remix friulani ottengono il minimo sindacale dei 3 assessori ma con deleghe che rivelano un singolare atteggiamento di resa nei confronti del presidente e degli alleati. Come dire: dateci qualcosa che a noi va bene tutto. E infatti il vice presidente Anzil viene subito accontentato con deleghe poco influenti come sport e cultura. La pordenonese Cristina Amirante va alle infrastrutture e territorio; dovrà dipendere dal ministro Salvini, Lega. A Fabio Scoccimarro, Fedriga ha scaricato il rinnovo di una rogna come quella dell’ambiente: Impianto a San Giorgio di Nogaro, Kronospan a San Vito, nuovi essicatori, rifiuti, allevamenti intensivi, pannelli fotovoltaici e benzina agevolata. Non certo una passeggiata. E anche in questo caso la cabina di regia è intestata alla Lega attraverso la vice ministro Vannia Gava. Cosa resta a Fratelli d’Italia? Briciole. Basta vedere le deleghe degli altri assessori. Attività produttive e Turismo a Bini; Finanze, Barbara Zilli; Protezione civile e Sanità a Riccardi; Lavoro, università e formazione ad Alessia Rosolen; Enti locali a Roberti; agricoltura e foreste a Stefano Zannier. Come si vede l’ossatura della giunta si regge sul personale di Lega e Lista Fedriga. Una delusione per coloro che si attendevano un riscatto politico dopo le delusioni elettorali. Come secondo partito della regione, Fratelli d’Italia avrebbe meritato qualcosina in più. Dopo il fallimento di Udine (il mancato piglio decisionista per imporre De Toni al posto di Fontanini), cui a Fratelli d’Italia va attribuita la responsabilità della sconfitta, un’altra doglianza si aggiunge al quaderno dei vertici dl partito della Meloni, quello delle modeste deleghe assessorili rivendicate in regione. A nessuno interessava? la delegazione trattante col presidente era composta dal ministro Ciriani e dal segretario Fvg Rizzetto. Nel segno dell’accomodamento. Condizione non pervenuta invece in Lazio e Lombardia dove gli assessori occupano i posti chiave nelle rispettive giunte. In Friuli invece gli iscritti sono imbestialiti e ritengono la ripartizione dell’esecutivo uno schiaffo alla qualità del personale presente in giunta. Ma c’è un altro aspetto che tormenta Fratelli d’Italia. Scendono in campo i rautiani coloro che non vorrebbero sprecare ulteriori risorse pubbliche per far entrare i primi degli eletti nel caso gli assessori dessero le dimissioni. Fatti due conti, se i neo assessori Amirante, Anzil e Scoccimarro restassero consiglieri, gli epigoni della Destra Sociale sostengono che si risparmierebbero 1 milione e 800 mila euri.