CentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! Spunta la gabola che inchioda gli assessori regionali sulle dimissioni da consiglieri. Se non si dimettono entro lunedì, è come se avessero compiuto l’intero mandato.

C’è un nuovo imprevisto che tormenta quei consiglieri nominati assessori e che potrebbero dimettersi per far entrare i primi dei non eletti. Se devono farlo, per ordini di partito o per “coperture” politiche garantite, dovranno consegnare la lettera di dimissioni da consiglieri entro lunedì, prima della proclamazione degli eletti. In caso contrario, se si presentassero in aula il prossimo 26 aprile, scatterebbe la norma che considera il consigliere proclamato, eletto per tutta la durata della legislatura. Nella pratica il mandato pieno. Quindi, sui tre mandati previsti, uno già consumato. Ecco perché il leghista Zannier si è affrettato a dimettersi da consigliere (fonte TgrFvg) e restare assessore. Con le dimissioni presentate prima della proclamazione degli eletti il suo mandato da consigliere non verrà computato. E potrà ricandidare alle regionali fin che vuole. Quindi, oltre a Zannier, lunedì potrebbero formalizzare la pratica, Fabio Scoccimarro, Cristina Amirante, Barbara Zilli (già al secondo mandato e mezzo) e Mario Anzil. Il neo assessore alla cultura oggi su Il Piccolo ha tenuto a precisare: “E’ una questione non poco delicata, ci sto pensando”.