GaioFriuli Exxx…Polzive!!! De Toni vara la nuova giunta comunale di Udine con due lesbiche assessore. Illuminismo e timbro europeo della libertà sessuale. Si lavora al ritorno del coloratissimo FvgPride. Candotto: “Non imbastiremo polemiche”.

Nel giugno del 2017 Udine venne invasa da momenti di gioia irripetibili. Lesbiche e omosessuali sfilavano per le vie del centro per il primo “FvgPride” friulano. Colonnna sonora di livello, ammiccamenti e limonate fra persone dello stesso sesso costellavano il corteo che partiva dal quartiere delle magnolie. Presenti non meno di 5.000 persone che portarono un inaspettato beneficio economico agli esercenti. L’illuminista Honsell guidava il corteo. Quest’anno la quarta edizione del “FvgPride” si terrà a Pordenone; tuttavia non è da escludere che nel capoluogo friulano ritorni la rassegna di elegantissime lesbiche e irresistibili omosessuali. Dipende dalla giunta che dovrebbe essere composta dai nomi che circolano: Venanzi, Meloni, Gasparin, Peratoner, Giacomello e Spitaleri (in quota PD); Andrea Zini e Pierenrico Scalettaris (Terzo Polo); Federico Pirone e Gea Arcella (Lista De Toni); Arianna Facchini (Alleanza Verdi-Sinistra); Ivano Marchiol, Chiara Dazzan, Domenico Liano e Anna Manfredi (Spazio Udine). Una maggioranza che, per una serie di felicissime circostanze si allinea a quella regionale dove vi sono almeno 3 omosessuali eletti in consiglio e 2 lesbiche a Udine. C’è da sperare che dopo la contingenza ostile dei 5 anni di maggioranza Vestaglia-Fontanini verso il patrimonio Lgbt, il capoluogo del Friuli possa tornare ai fasti del decennio Honselliano, che non aveva niente a che vedere con quello della Murgia, della Schlein, della Boldrini; quello dell’insopportabile perbenismo femminista, animalista, antifa, cancel culture, metoo, Black Lives Matter, anti qua e anti là. In tal senso va ricordato l’appunto dell’esponente di Fratelli d’Italia Gianni Candotto che nel 2017 ricordava: «Sapete che vi dico del Gay pride a Udine? Personalmente, come potete immaginare, sono contrario ai gay pride che ritengo sfilate senza troppo senso; ma se vogliono sfilare che sfilino. Noi non imbastiremo una polemica su questo. Con tutti i problemi che ha creato il PD a Udine l’ultima cosa su cui dobbiamo concentrarci è questa. Non è da escludere che Honsell abbia fatto apposta per fare vittimismo contro la “destra bigotta”. Vediamo di non cascarci come polli». Ipse dixit AD 2017. Ehia ehia allallà.