AlpiniMazzolini Exxx…Polzive!!! I vertici della “FedrigaPresidente” festeggiano mister 5.000 preferenze. Riservatissima Gran Soirée mercoledì sera a Villa Vicentina.

I vertici della lista “Fedriga Presidente” hanno scelto la vigilia della presentazione dei nomi della nuova giunta Fvg per omaggiare colui che ha determinato il sorprendente risultato nel collegio di Tolmezzo: 3.319 preferenze di cui 1.667 evaporate verso la Lega. Un risultato al di sopra delle aspettative che ha portato la lista “Fedriga Presidente” ad ottenere, nella circoscrizione Alto Friuli, la più alta percentuale della lista in assoluto: 24,29%, davanti a Pordenone con 18,91 Udine-Gorizia 17 e Trieste 14. Alla fine della fiera l’esperimento timbrato Fedriga-Bini-Petiziol ha portato in consiglio ben 8 consiglieri alla pari dei favoritissimi meloniani. Per festeggiare il risultato i vertici della “Fedriga Presidente” hanno convocato, mercoledì scorso, tutti gli attori del convincente risultato a Villa Vicentina ai “Cjiastinars” della famiglia Mattiussi. Una riservatissima riunione conviviale in cui il presidente ha ringraziato i partecipanti, ha abbozzato i nomi della giunta che avrebbe letto il giorno dopo, ma soprattutto è stata la serata di festa di Stefano Mazzolini, «Mister 5.000 volte grazie», il vero trascinatore della compagine. Purtroppo, per tutta una serie dinamiche compensative all’interno della maggioranza, il tarvisiano è stato escluso dalla rosa dei papabili candidati alla presidenza del consiglio. Infatti, lo scranno più alto dell’emiciclo finirà alla Lega che candiderà Mauro Bordin. Il consigliere regionale più votato (considerando i voti “ceduti” al Carroccio) dovrà accontentarsi di fare il vice, come la volta scorsa.