Nei giorni scorsi, è partita la campagna social Open to Meraviglia, incentrata sulla scelta della ministra del Turismo Daniela Santanché di utilizzare la Venere di Botticelli in versione influencer per la promozione turistica dell’Italia. Nel video promozionale la scena della cantina in cui brinda un gruppo di amici (vedi foto) è girata in Slovenia a pochi passi dal Collio Friulano. Sulle prime sembrava impossibile, eppure se uno compie una piccola ricerca in rete, troverà la clamorosa sorpresa: le immagini con le finestrelle azzurre e le piante rampicanti sono della cantina Cotar, in Slovenia, a pochi passi dal Friuli. C’è anche una bottiglia di vino Cotar sul tavolo. La ministra dei Benito Remix Santanché ignora il Friuli e il suo armonico Collio. La vicenda però assume i connotati di una farsa poiché, come riporta Selvaggia Lucarelli, il video dell’allegra compagnia riunita in una cantina del Carso Sloveno è stato acquistato da una piattaforma straniera, la “Artgrid” che cede le immagini con un semplice abbonamento per 600 euri l’anno. Il regista è un’olandese. Quindi per 9milioni di euri il ministero del turismo ha acquistato all’estero immagini di una cantina Slovena per poi incastrarle nel video promozionale Opentomeraviglia. Ma c’è anche un risvolto drammaticamente comico nella faccenda. La suadente figurina, animata digitalmente, nel video promozionale del Ministero del Turismo annuncia che sarà possibile trovarla sui social: «Su Instagram, Linkedin e tutti i social sarò venereitalia23». Ma a quanto pare sarà difficile raggiungerla. Sembra infatti che nessuno abbia pensato a registrare il nome di dominio italiano dello slogan La scoperta ha generato abbastanza scalpore sui social, dove un utente ha affermato, a caratteri cubitali: «comunque raga non potete capire il livello, ma…indovinate chi è l’intestatario del dominio “Opentomeraviglia.it”? Ebbene sì, non avevano nemmeno registrato il domino. L’ho comprato per un centesimo, un centesino! In realtà, digitando Opentomeraviglia.it, non veniamo ricondotti al sito riferito alla campagna per la promozione turistica, si approda invece alla società Marketing Toys in provincia di Firenze. Al momento infatti il dominio risulta un redirect al suddetto portale, e appare intestato a tale Filippo Giustini. Nove milioni di euri. Ehia ehia allallà.