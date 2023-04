PistoniSelvatici Exxx..Polzive!!! Alla festa dei bikers Rive d’Arcano Barberio sente il profumo del consiglio: Si esibisce al Bornout con la Yamaha e bambola gonfiabile in sella che mima l’atto sessuale. Dopo Zannier di dimette anche Zilli.

Dopo le dimissioni da consigliere regionale di Stefano Zannier arrivano anche quelle di Barbara Zilli. Entrano in consiglio Mauro Tavella (Pordenone) ed Emanuele Ferrari (Tolmezzo). La lega quindi rispetta la consegna di Matteo Salvini che aveva ribadito più volte che i consiglieri nominati assessori avrebbero dovuto dimettersi. Ancora incerta la situazione in Fratelli d’Italia, partito che ha ben tre eletti (Amirante, Anzil e Scoccimarro) nominati assessori. Intanto nel cuore del Friuli l’ansia viene smorzata con il motoraduno.

Dev’essere il profumo irresistibile del consiglio regionale che ha elettrizzato il primo dei non eletti di Fratelli d’Italia nel collegio di Udine, Leonardo Barberio. Ieri ha partecipato, come ogni edizione, al raduno motociclistico “Pistons Salvadis” a Rive d’Arcano (Ud). Un raduno storico che si svolge all’insegna delle birre e della fratellanza. Prima della benedizione profana i partecipanti si sono esibiti all’interno della Club House con le proprie moto. Fra questi anche il consigliere regionale uscente “impiccato” alla volontà del neo assessore Mario Anzil. A giudicare dalla brillante performance dell’esponente di Fratelli d’Italia le prospettive paiono buone. Eccolo in azione tenere a bada i 120 cavalli della sua Yamaha con la tecnica del “bornout”, ovvero quando il pilota permette alle ruote di pattinare fino a formare fumo bianco. Il fumo sale e in sella si nota anche un bambola gonfiabile seduta con le gambe divaricate di fronte al motociclista. La festa si è svolta ieri pomeriggio. Domani sapremo quale sarà la decisione di Mario Anzil. Se dimettersi o attendere ancora un pò. Intanto il fumo sale.