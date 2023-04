CodroipoBellaCiao Exxx…Polzive!!! Nel Medio Friuli il 25 aprile arriva il 22. Il cuore del capoluogo chiuso al traffico senza alcuna ordinanza. Commercianti ostaggio della commemorazione di un targa partigiana.

Il guizzo di Codroipo che coglie in contropiede il Friuli e anticipa le commemorazioni del 25 aprile quattro giorni prima. Forse per il timore che il circondario avrebbe ignorato la cerimonia, la maggioranza comunale guidata dal sindaco Guido Nardini ha organizzato ieri l’altro, senza alcuna ordinanza di chiusura di Corso Italia e nessuna comunicazione alla Polizia Locale, la commemorazione di una targa partigiana. Increduli anche gli esercenti che invece dei clienti della vigilia di festa, sono stati costretti ad assistere al corteo degli eredi del “modello jugoslavo” che intonavano Bella Ciao. Lo stesso brano che i gappisti locali il 7 febbraio del 1945 intonavano salendo a Porzùs per compiere uno degli eccedi più efferati del periodo della Resistenza. La via centrale è stata chiusa dalle 10 alle 12. Nessun commerciante era stato preavvisato e nemmeno i vigili erano al corrente dell’estemporanea esibizione canora. Nostalgie di “modello juguslavo” nel cuore del Friuli.