CodroipoBellaCiao Exxx…Polzive!!! Pubblicata solo due giorni prima della celebrazione del 22 aprile l’ordinanza del comune che vieta il transito nella centralissima via Italia.

L’ordinanza di chiusura della centralissima via Italia per commemorare una lapide dedicata a Giacomo Matteotti (scomparso 20 anni prima della Resistenza) era stata pubblicata solo due giorni prima della sfilata. Nella sostanza non cambia nulla rispetto alla connotazione politica impressa dalla maggioranza di centrosinistra alla ricorrenza del 25 aprile. Il programma della Resistenza nel capoluogo del Medio Friuli si sviluppa su ben tre giorni, come da calendario. E, guarda caso, il sabato mattina, è l’unico giorno della settimana in cui si anima il De Profundis codroipese, pertanto gli esercenti sono rimasti doppiamente indignati dal blocco della via. Stasera le celebrazioni si terranno in biblioteca G Pressacco con la “Ghost Story of fascism”; domani in via IV novembre e infine a Iutizzo. Per tutta una serie di circostanze invece l’omaggio alla lapide di Matteotti si è svolto il sabato mattina accompagnato dall’immancabile Bella Ciao che ricorda i gappisti .

Questo il programma completo:

Sabato 22 aprile ore 11.00, a Codroipo (Via Italia): commemorazione presso la targa dedicata a Giacomo Matteotti con la partecipazione degli studenti dell’IIS “J. Linussio”, dell’Istituto Comprensivo di Codroipo e del Coro popolare della Resistenza di Udine. Ore 15.00, al cimitero di Rivolto: partenza della commemorazione dei partigiani e degli antifascisti del codroipese a cura della sezione ANPI “Vincenzo Pramparo” Medio Friuli

Lunedì 24 Aprile 2023 Sala conferenze della Biblioteca Civica “don G. Pressacco”

ore 18.30: “Black Carol, a ghost story of fascism” presentazione del libro di Maria Chiara Gianolla

Dialogano con l’autrice Angelo Tomasin, Flavio Massarutto, Patrizia Dughero

Martedì 25 Aprile 2023 ore 10.00 a Codroipo:

deposizione di una Corona d’alloro al Monumento ai Caduti di via IV Novembre alla presenza delle autorità civili e militari. A cura delle Associazioni Combattentistiche d’Arma e alla Memoria ore 11.00, a Iutizzo: S. Messa accompagnata dalla Corale di Vidulis

A seguire, alla presenza delle autorità civili e militari, deposizione di una Corona d’alloro ai Caduti del paese nella guerra di Liberazione.