ConsorzioBonifica Exxx…Polzive!!! Briccole abbandonate danzano pericolosamente in laguna. Che fine ha fatto il motopontone? Gli agricoltori rubano l’acqua: Disposto servizio di vigilanza sulle aree consortili: 17mila euri per 5 mesi.

E’ stato approvato dal Consorzio Bonifica Friulana il servizio di controllo con presidio itinerante (2 volte la settimana per 8 ore dal mese di maggio a settembre 2023) di vigilanza diurno e notturno per dissuadere eventuali comportamenti non conformi al “Regolamento per la distribuzione per le acque irrigue”. Costo 16.700 euri. In pratica il Consorzio ritiene necessario istituire il servizio di vigilanza che servirà a mantenere il rispetto degli orari irrigui, specie nelle aree dove lo scorso anno erano stati segnalati abusi. Ma oltre ai vigilantes chiamati a presidiare il territorio con speciali strumenti telematici, l’Ente presieduto da Rossana Clocchiatti ha disposti di randellare gli utenti applicando misure di contenimento dei consumi energetici riguardanti l’attività di gestione degli impianti modificando i canoni per il servizio di pre e post campagna irrigua. A Carlino, Fiumicello e Fossalon il canone è fissato a 45 euri per ettaro; a Paludo 20 euri. Tuttavia con l’arrivo della bella stagione, aumenta anche il pericolo per i natanti in laguna. Lo scorso anno su queste pagine era stato riportato il caso di una briccola rimasta pericolosamente a pelo d’acqua per oltre una settimana. Quest’anno i diportisti ne hanno registrate già due. Una recuperata da un volontario e portata in marina, l’altra, trovata vicino alla foce dello Stella è stata legata provvisoriamente ad un’altra. Che fine ha fatto il “Motopontone Vittoria”? il natante acquistato di seconda mano lo scorso anno dal Consorzio Bonifica Friulana che avrebbe dovuto provvedere al recupero dei pericolosissimi oggetti? E’ il mistero della Laguna. Intanto le briccole del peso di diversi quintali galleggiano sulla laguna a testimonianza della scarsa manutenzione dei canali.