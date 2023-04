LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Zilli conferma le dimissioni da consigliere, entra l’appena iscritto Ferrari. Rivolta in Carnia i militanti minacciano la restituzione della tessera. Chi è stato il killer dell’uscente Boschetti?

Quando ieri l’assessore Barbara Zilli ha confermato che si dimetterà da consigliere regionale (assieme a Zannier), tra i militanti della Lega dell’Alto Friuli, e non solo, è scoppiato il finimondo. Per effetto della rinuncia dei due assessori (Zannier, Zilli) entreranno in consiglio Tavella (collegio Pordenone, leghista storico) ed Emanuele Ferrrari. I militanti della Lega indignati per via di un’operazione che giudicano “cucita” sottotraccia, di nascosto, e senza che i vertici abbiano fornito spiegazioni ai militanti. Emanuele Ferrari, va ricordato, 5 anni fa era candidato alle regionali con la lista de “Cittadini per Bolzonello” targata centrosinistra. Attualmente assessore nel comune di Forni Avoltri ed è stato membro dell’esecutivo della Comunità Montana della Carnia. In Lega la temperatura è salita di livello per il fatto che Ferrari non è mai stato un iscritto alla Lega, diversamente dal primo dei non eletti di Pordenone, Tavella. Sembra che la tessera l’abbia fatta il giorno in cui è stata inaugurata la sede a Tolmezzo (vedi foto), a fine marzo. I militanti sono indignati al punto che alcuni, che mantengono l’anonimato, vorrebbero pure stracciare la tessera. Chi ha deciso la sua candidatura? Chi è il regista dell’impallinatura dell’uscente Luca Boschetti? Le soluzioni per non candidare un uomo che stava per essere candidato nel PD c’erano, ma nessuno le ha trovate. Quindi, a ore è attesa la formalizzazione delle dimissioni di Barbara Zilli e Ferrari entrerà in consiglio regionale. L’assessore di Forni Avoltri è uomo di Marsilio e Iacop ed è sempre stato in sintonia con Regione Futura di Ferruccio Saro. Una condizione ibrida cui il futuro capogruppo della Lega dovrà fare i conti.