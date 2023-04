FratelliFvg Exxx..Polzive!!! Mercoledì 26 Scoccimarro, Anzil e Amirante saranno proclamati eletti in consiglio regionale. No alle dimissioni.

I meloniani eletti in consiglio regionale e nominati assessori, Amirante, Anzil e Scoccimarro, non daranno le dimissioni da consiglieri. La decisione era emersa dopo che Fedriga, durante la presentazione della giunta, aveva lasciato la facoltà ai singoli eletti l’opzione fermo restando che i consiglieri-assessori garantissero la presenza in aula. Per Amirante la decisione non è definitiva, l’esperienza di assessore è nuova, si tratta di far coincidere l’aula con gli impegni amministrativi. Potrebbe capitare che durante il corso della legislatura, potrebbe dimettersi da consigliera. In ogni caso, per effetto di queste scelte, non entrano in consiglio i primi dei non eletti che sono: Orsola Costanza prima dei non eletti nella circoscrizione di Pordenone. Marcello Medau nella circoscrizione di Trieste e Leonardo Barberio per la circoscrizione di Udine.