LiberazioneFvg Exxx…Polzive!!! Il coraggio del sindaco di Udine: Ricordata la Osoppo, Porzús, Alleati. La doppia Liberazione di Udine: quella di 78 anni fa e quella dal centrodestra.

“Viva Udine! Medaglia d’oro della Resistenza!”. Applausi a non finire per il nuovo sindaco come se la città volesse testimoniare una doppia Liberazione, quella di 78 anni fa e quella dal centrodestra di Fontanini. Impacciati i rappresentanti di Fratelli d’Italia: l’assessore regionale Mario Anzil, il deputato Walter Rizzetto e il sindaco di Latisana Lanfranco Sette. De Toni ribadisce: “Non solo la Brigata Garibaldi, ma anche la Osoppo, e tutte le forze liberali, cattoliche e democratiche, diedero un contributo fondamentale alla liberazione. Il passaggio su Porzús e le forze alleate. “Abbiamo deposto una corona di fiori al cimitero di Tavagnacco”. Il sindaco ha ricordato la figura del padre, “un giovane di 20 anni che sapeva da che parte stare, sempre contro il regime fascista: “Il mio pensiero va ad un giovane di 20 anni, mio padre”. De Toni é costretto ad interrompere piú volte il suo intervento tanti sono gli applausi. “Oggi siamo qui in una comunità di persone libere che vive in una democrazia garantita da una delle costituzioni più belle del mondo. Il 25 aprile contiene il senso del bene più prezioso: la libertà”. Fra gli altri, De Toni ha ricordato il sindaco Elio Morpurgo deportato nei lager tedeschi. “Solo se ricordiamo quello che avevano attraversato gli uomini nel ventennio possiamo capire il valore di questa cerimonia”.