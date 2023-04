ResistenzaFvg Exxx…Polzive!!! Celebrato a Codroipo l’insulto a Giacomo Matteotti: Garofani appesi con lo spago sotto la sua lapide. Il consigliere Graziano Ganzit indignato interroga la maggioranza.

Sabato scorso hanno chiuso una via per compiere lo sfregio. I professionisti dell’antifascismo medio friulano che guidano il comune di Codroipo, hanno blindato anche il corso centrale (Italia) per esibirsi in una disancorata e strumentale celebrazione a Giacomo Matteotti come anteprima del 25 aprile. Bella ciao e garofani fra la sorpresa generale dei negozianti imprigionati dal corteo. La foto rende bene l’idea della disumanità di un cordoglio di maniera rigonfio di propaganda ideologica: i garofani, simbolo del partito socialista, tenuti insieme con uno spago. Colui che venne ucciso, non solo perché aveva denunciato i brogli elettorali del 6 aprile del ’24, ma soprattutto per il clamoroso caso della Sinclair, celebrato nel capoluogo del medio Friuli con una dozzina di garofani e alcune note di Bella Ciao. Caso Sinclair: Giacomo Matteotti era entrato in possesso di documenti che provavano che Vittorio Emanuele III aveva sottoscritto un losco patto con la compagnia petrolifera americana. Il re, in combutta con gli americani, avrebbe dovuto impedire lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Libia. Notizie rivelate dal figlio Matteo spiegando che “Mussolini non aveva alcun interesse a farlo uccidere”. Il sacrificio dell’intellettuale isolato da tutti, si trova oggi nella stessa condizione a Codroipo: Nessun vaso, nessuna fioriera sotto la lapide, nemmeno un trespolo; solo garofani appesi con lo spago. Indignato il consigliere comunale Graziano Ganzit che stasera, in consiglio comunale, chiederà conto alla maggioranza del sindaco Nardini sul caso.